Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai mạc Hội thảo Giáo dục 2026

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tham dự khai mạc Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Phan Văn Mãi; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình.

Cùng tham dự Hội thảo còn có đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; các ban, bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai mạc Hội thảo Giáo dục 2026

Đưa chính sách từ nghị trường đến từng nhà trường

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

Sau gần một năm triển khai Nghị quyết 71, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo. Ghi nhận nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương và đội ngũ nhà giáo trong triển khai các chính sách mới, song Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục…

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn. "Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý.

Tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm

Để đóng góp thiết thực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục, đề nghị đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện. Rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo đảm những quyền hạn được giao có thể thực hiện được trên thực tế một cách thông suốt.

Làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình, vừa bảo đảm quản lý thống nhất, vừa phát huy tính chủ động của địa phương và quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục; đề xuất giải pháp đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả thực chất.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thứ hai, về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục, làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn. Nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung. Coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ khi chuẩn bị đầu tư.

Thứ ba, về cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư, tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Đồng thời, làm rõ cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đối với giáo dục ngoài công lập, đề xuất cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người học, gắn với chất lượng giáo dục, trách nhiệm xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

“Đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Thứ tư, về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô. Vì thế, cần đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thứ năm, về gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành.

Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Cần bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời. Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Hội thảo không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng hơn là nhận diện đúng những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp các kiến nghị của Hội thảo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Hội thảo Giáo dục 2026 diễn ra cả ngày 27/11. Trong phiên chuyên đề buổi sáng, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về quan điểm của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; việc thể chế hóa và giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục, góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.