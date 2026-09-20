Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Gala Kỷ niệm 18 năm Chương trình 'Trái tim cho em - Thắp sáng ước mơ'

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự chương trình

Chương trình “Trái tim cho em - Thắp sáng ước mơ” gồm 3 chương, tái hiện hành trình của gia đình bệnh nhi, đội ngũ y bác sĩ và các em nhỏ đã trưởng thành. Điểm nhấn của Gala năm nay là điểm cầu Lai Châu - nơi có 120 trẻ mắc tim bẩm sinh được hỗ trợ kịp thời.

Khởi xướng từ năm 2008 bởi Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt (VTV), “Trái tim cho em” là chương trình khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em khó khăn. Từ năm 2025, chương trình mở rộng chính sách: nâng tuổi thụ hưởng lên dưới 18, mở rộng danh mục lên 45 loại bệnh tim và tăng mức hỗ trợ tối đa lên 100 triệu đồng/ca.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình

Hiệu quả của chương trình đến từ mô hình đưa bác sĩ tuyến Trung ương về tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tầm soát sớm, kết hợp gần 1.000 cửa hàng Viettel tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Diễn ra đúng dịp Tết Trung thu, với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, Gala nhìn lại 18 năm trao cơ hội sống và vươn lên cho trẻ em nghèo. Bước sang năm thứ 19, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô khám sàng lọc và tối ưu nguồn quỹ để hỗ trợ thêm nhiều bệnh nhi.

Cuộc gặp gỡ giữa gia đình bệnh nhân tim và bác sĩ

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, sau 18 năm, “Trái tim cho em” đã trở thành một hành trình bền bỉ của lòng nhân ái, sự chia sẻ và trách nhiệm với trẻ em.

18 năm qua, chương trình đã vận động được gần 260 tỷ đồng; hỗ trợ can thiệp, phẫu thuật cho gần 8.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hơn 190.000 trẻ em qua 125 chương trình trên cả nước.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Đó là những con số rất đáng trân trọng. Nhưng điều đọng lại sâu sắc hơn chính là: nhiều em nhỏ được khỏe mạnh trở về với gia đình, nhiều người mẹ vơi đi những đêm dài lo âu, nhiều người cha tìm lại niềm hy vọng, nhiều mái nhà lại đầy ắp tiếng cười.

“Mười tám năm cũng đủ dài để một em bé từng được Chương trình hỗ trợ chữa bệnh ngày nào, hôm nay đã trưởng thành, bước vào giảng đường đại học, đi làm và viết tiếp những ước mơ của mình. Đây là điều đẹp nhất mà “Trái tim cho em” đã làm được: Không chỉ chữa lành một trái tim, mà còn giữ lại một sự sống; không chỉ giữ lại một sự sống, mà còn thắp sáng một ước mơ”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng, ghi nhận và biểu dương Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; trân trọng cảm ơn các bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ và những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã bền bỉ đồng hành cùng chương trình trong suốt 18 năm qua. Chính sự bền bỉ ấy đã nối dài cơ hội sống cho hàng nghìn em nhỏ và góp làm nên sức sống của một chương trình nhân ái.

Gala năm nay, với chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, diễn ra ngay trước thềm Tết Trung thu, tết của trẻ thơ, của đoàn viên và yêu thương. Với mỗi em nhỏ, ước mơ là được học tập, vui chơi, lớn lên bên gia đình. Nhưng với một em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, có khi ước mơ trước hết chỉ là được khỏe mạnh, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.Bởi vậy, mỗi ca can thiệp, phẫu thuật thành công không chỉ giúp một em nhỏ vượt qua bệnh tật, mà còn trao lại cho em một tuổi thơ và tương lai rộng mở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa cho các nhà hảo tâm, tài trợ

Và từ câu chuyện của “Trái tim cho em”, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, chúng ta càng nhận thức sâu sắc việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay của riêng ngành y tế, mà là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội. Mỗi trẻ em, dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều cần được tạo cơ hội để được chăm sóc sức khỏe, được học tập, được phát triển và được nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Đêm Gala cũng dành tình cảm đặc biệt cho Lai Châu, địa bàn đã nhiều năm gắn bó với chương trình và vừa trải qua những mất mát do thiên tai. Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, sẻ chia tới Nhân dân, các gia đình và các em nhỏ bị ảnh hưởng; mong cuộc sống sớm ổn định, để các em có một mùa Trung thu ấm áp, bình an.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa cho các nhà hảo tâm, tài trợ

Từ Gala này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục chung tay, đồng hành để “Trái tim cho em” đến với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, những nơi còn nhiều khó khăn; để hoàn cảnh kinh tế hay nơi các em sinh ra không trở thành rào cản đối với cơ hội được chữa bệnh, được đến trường và thực hiện ước mơ.

Nhân dịp Tết Trung thu, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc thiếu nhi, đặc biệt là các em đang điều trị bệnh tim bẩm sinh, luôn mạnh khỏe, bình an, lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng, được đến trường và tự tin theo đuổi những ước mơ của mình; chúc Chương trình “Trái tim cho em” tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp, để sự sẻ chia và tình yêu thương tiếp tục được trao truyền trong cộng đồng.