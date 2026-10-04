Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội năm nay thu hút sự tham gia của 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Trong bốn ngày diễn ra lễ hội, Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối.

Dấu ấn nổi bật của lễ hội năm nay là sức lan tỏa rộng rãi tới công chúng. Các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ đã đưa những sắc màu văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với người dân và du khách. Lễ hội cũng giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng; góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026

Lễ hội năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những gì thuộc về quá khứ, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, tiếp tục được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi lễ

"Thành công của lễ hội cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và sáng tạo được đặt trong cùng một không gian, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu và bảo tồn mà còn có khả năng tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và giá trị mới. Đây cũng là cách cụ thể để phát huy vai trò của ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Điểm nhấn của Lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Theo đó, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam trong “Những sắc màu gặp gỡ” tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng trao Kỷ niệm chương cho các đoàn quốc tế tham dự lễ hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng trao Kỷ niệm chương cho các đoàn quốc tế tham dự lễ hội

Trong khi “Lời chào từ Việt Nam” đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản, đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương cho các đoàn quốc tế tham dự lễ hội.

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội