Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc.

Sáng 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc. Đi cùng đoàn có các đồng chí: Trần Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Lê Thu Hà – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Việt Hà - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc.

Các đại biểu và bà con Nhân dân thôn Cao Thắng dự ngày hội.

Các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương dự ngày hội.

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Thạch Lạc.

Đoàn công tác Trung ương tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Cao Thắng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Ban Công tác Mặt trận thôn Cao Thắng.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Cao Thắng.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Các đại biểu và bà con nhân dân thôn Cao Thắng theo dõi chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Cao Thắng có 7 tổ liên gia với 463 hộ, 1.859 nhân khẩu. Dù quy mô dân số và địa bàn mở rộng, bà con trong thôn đã nhanh chóng ổn định đời sống, tăng cường gắn kết, đồng lòng chung tay xây dựng cộng đồng thống nhất, vững mạnh.

Người dân đồng thuận, tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn. Đời sống văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; các hoạt động văn nghệ quần chúng, giải bóng đá, bóng chuyền được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hoạt động câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm được duy trì, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong khu dân cư.

Các đại biểu và người dân thôn Cao Thắng theo dõi phóng sự ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và kết quả toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Người dân cũng chủ động bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh, phát huy hiệu quả phong trào “5 không, 3 sạch” để duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải, chăm sóc các tuyến đường tự quản vào mỗi dịp cuối tuần, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Công tác hòa giải ở cơ sở được tập trung thực hiện, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, không để những vấn đề nhỏ phát sinh thành mâu thuẫn lớn. Các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn thường xuyên được quan tâm.

Những kết quả thiết thực này là minh chứng sinh động nhất cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý thức tự quản và sự đồng thuận cao giữa ý Đảng - lòng dân tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh theo dõi người dân chơi cờ tướng tại ngày hội.

Phát biểu chung vui Ngày hội với cán bộ và Nhân dân thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời khẳng định, chính tinh thần đoàn kết, đồng lòng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh văn hóa đã tạo nên những thành tựu quan trọng của Việt Nam hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại ngày hội.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua và kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Tĩnh đạt được trên các lĩnh vực; trong đó có sự đóng góp tích cực từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, những nỗ lực và cách làm thiết thực của cán bộ, Nhân dân xã Thạch Lạc nói chung, thôn Cao Thắng nói riêng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và bà con nhân dân giữ gìn và vun đắp khối đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Phát huy dân chủ, đồng thuận, tương thân tương ái; chăm lo người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương. Bảo tồn di chỉ khảo cổ Thạch Lạc, gìn giữ dân ca ví, giặm, phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng. Biến tinh thần đoàn kết và các giá trị văn hóa thành động lực phát triển; đẩy mạnh lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới bền vững; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự đồng lòng của bà con và sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, thôn Cao Thắng không chỉ ngày càng khang trang, giàu đẹp mà còn thực sự là một miền quê đáng sống, nơi mỗi người dân đều được quan tâm, chia sẻ, được phát triển và cảm nhận hạnh phúc trong chính ngôi nhà, xóm làng của mình.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu; trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Lạc; trao 20 chiếc xe đạp và những phần quà thiết thực cho 20 em học sinh xã Thạch Lạc gặp hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ngoài ra, 40 suất quà cho hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn và 30 chiếc xe đạp đã được đoàn công tác Trung ương bàn giao cho MTTQ các xã Thạch Khê và Đồng Tiến để trao cho người dân và các em học sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạch Lạc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thạch Lạc.

Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh trao 20 chiếc xe đạp và những phần quà thiết thực cho 20 em học sinh xã Thạch Lạc gặp hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.