Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng: Vun đắp tình đoàn kết, giữ bình yên và no ấm cho bản làng
Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-hong-vun-dap-tinh-doan-ket-giu-binh-yen-va-no-am-cho-ban-lang-10442955.html