Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh Sơn La.

Thông tin về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành 66 nội dung, nhóm nội dung; thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Các đại biểu và cử tri các dân tộc Sơn La tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đáng chú ý, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, trong đó có tuyến Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên qua địa phận tỉnh Sơn La, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế-xã hội.

Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết về một số cơ chế đặc thù phát triển du lịch, với các chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch đặc thù, du lịch cộng đồng, đào tạo nghề và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Rất nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, phường đã được nêu ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Sơn La phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời phát triển hạ tầng kết nối cao tốc với vùng sản xuất, khu du lịch, nhà máy chế biến, gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại hội nghị, cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, phát triển địa phương, như: Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị làm việc cho bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng tiểu khu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông tại các bản vùng cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kiến nghị và trả lời một số nội dung tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Các cử tri phường cũng kiến nghị ưu tiên nâng cấp các tuyến giao thông liên vùng và đường kết nối vùng sản xuất, điểm du lịch, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch.

Cử tri Sơn La cũng đề nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi từ 75 xuống 70 tuổi và mở rộng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin tới cử tri Sơn La về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các cấp, ngành quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Khối thi đua số 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng an sinh xã hội cho tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội trao 300 triệu đồng đỡ đầu 5 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đơn vị trong Khối thi đua số 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngân hàng Chính sách xã hội nhận đỡ đầu 5 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong 5 năm với số tiền 300 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhận đỡ đầu 10 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 5 năm với giá trị 600 triệu đồng.