Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn cùng các ĐBQH tỉnh Sơn La.

Báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn cho biết, sau 27 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hành động, Quốc hội đã hoàn thành 66 nội dung, nhóm nội dung; thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các ĐBQH tỉnh Sơn La tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Một dấu ấn nổi bật đối với tỉnh Sơn La là Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai công trình hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển cho tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Tại hội nghị, cử tri Sơn La bày tỏ phấn khởi trước những quyết sách quan trọng của Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, đầu tư hạ tầng giao thông, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền lợi người lao động. Đồng thời, cử tri đã phản ánh nhiều tâm tư, nguyện vọng tới các ĐBQH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Phản ánh về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, cử tri phường Chiềng Sinh mong muốn Tỉnh uỷ, UBND chỉ đạo các sở ngành vào cuộc quyết liệt, nhất là tiến độ giải quyết khó khăn và thời điểm dự kiến hoàn thành nhằm đảm bảo đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế hộ và giao thông nông thôn trong mô hình chính quyền hai cấp hiện nay, cử tri đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, ban hành lại chính sách huy động nguồn lực trong nhân dân.

Đánh giá cao việc Quốc hội thông qua chủ trương tuyến cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên, các cử tri kiến nghị Quốc hội và tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các tuyến kết nối liên tỉnh (Phù Yên – Lào Cai, Bình Nhai – Tham Yên, Mường Bang – Tà Bắc) và các tuyến liên vùng (Chiềng An – Chiềng Sinh, Chiềng An – Mường Khiêng, Chiềng An – Chiềng La).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai tại hội nghị

Ngoài ra, cử tri đề nghị Trung ương phân bổ thêm nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các hạng mục thiết thực như nước sạch, thủy lợi, nhà văn hóa và giao thông nội bản tại các phường mang đặc thù vùng nông thôn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm ghi nhận ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri cùng phần giải trình thẳng thắn, cụ thể của lãnh đạo UBND tỉnh. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan chức năng.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, Sơn La phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10,85% trở lên trong quý IV/2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8%, tạo tiền đề thực hiện chỉ tiêu 9,3% do Trung ương giao trong năm 2027.

Để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và khơi thông nguồn lực phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên vừa được Quốc hội thông qua, phấn đấu khởi công ngay trong quý II/2027.

Cử tri Thái Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Song song đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo và du lịch; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, bình ổn thị trường dịp cuối năm và lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm động lực đột phá.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cũng lưu ý các địa phương khẩn trương đưa các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Hai vào cuộc sống. Thực hiện tốt chính sách giáo dục khu vực biên giới, đào tạo nghề và tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, chủ động phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh và đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Cử tri Trần Công Chính phát biểu tại hội nghị

Lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ trân trọng đối với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân Sơn La dành cho các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, nhấn mạnh tiếp xúc cử tri là dịp quan trọng để đại biểu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, qua đó phản ánh trung thực và theo dõi đến cùng trong quá trình xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chia sẻ về những quyết sách lớn được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội tập trung làm rõ ba nhóm chính sách quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị

Thứ nhất, nhóm các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là những chính sách nhận được sự quan tâm lớn của cử tri cả nước, được Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, giải phóng nguồn lực đất đai, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Quán triệt định hướng của Trung ương, Bộ Chính trị về yêu cầu xây dựng pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển, Quốc hội đã nỗ lực tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật theo hướng minh bạch, đồng bộ, khả thi, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những chính sách này có ý nghĩa thiết thực đối với Sơn La trong thực hiện mục tiêu phát triển chế biến nông sản và du lịch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị

Khi quy hoạch sử dụng đất được công khai, thủ tục thông thoáng, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn và công nghệ, sẽ có thêm điều kiện đầu tư các nhà máy bảo quản, chế biến gần vùng nguyên liệu, góp phần ổn định đầu ra cho nông sản của người dân. Đồng thời, mở rộng cơ hội đầu tư vào du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Thứ hai, về chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được cử tri và nhân dân trong tỉnh mong đợi. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng, khắc phục tình trạng phụ thuộc vào Quốc lộ 6, tăng cường kết nối vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, công trình sẽ tạo chuyển biến quan trọng về giao thông, rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo tỉnh chứng kiến hoạt động Công đoàn Agribank nhận đỡ đầu 10 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong 5 năm

Thứ ba, đối với các cơ chế đặc thù phát triển du lịch, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những chính sách được Quốc hội thông qua nhằm thể chế hóa chủ trương phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có nhiều nội dung phù hợp với điều kiện, tiềm năng của Sơn La như ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo nghề tại chỗ, khuyến khích doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như chè, mận hậu, xoài, cà phê, cùng cảnh quan cao nguyên, lòng hồ sông Đà và bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc, Sơn La có nhiều điều kiện phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo tỉnh chứng kiến hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội nhận đỡ đầu 5 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong 5 năm

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Sơn La bám sát các nghị quyết của Quốc hội, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh. Trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, cần xác định rõ những nhiệm vụ cấp thiết, đủ điều kiện bố trí kinh phí để ưu tiên triển khai trước; phân công cụ thể cơ quan, đầu mối chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện để nhân dân biết, giám sát.

Về phía Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; tăng cường giám sát, kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo tỉnh chứng kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Khối Thi đua số 5 trao tặng gói an sinh xã hội cho tỉnh Sơn La

Nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu dân cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng khẳng định, mỗi ý kiến, kiến nghị của cử tri đều xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong đời sống, sản xuất, cần được tiếp thu đầy đủ, phản ánh trung thực và theo dõi đến cùng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục nỗ lực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm các quy định khi ban hành phù hợp với thực tiễn, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải quyết những nhu cầu thiết yếu về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và sinh kế bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La và đại diện lãnh đạo tỉnh chứng kiến hoạt động “Tặng quà cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh” và trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội của một số đơn vị cho tỉnh Sơn La.

+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ Lò Văn Ngoan và Lò Văn Xương tại bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi gia đình liệt sĩ Lò Văn Ngoan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn công tác tặng quà gia đình liệt sĩ Lò Văn Ngoan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi gia đình liệt sĩ Lò Văn Xương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đoàn công tác tặng quà gia đình liệt sĩ Lò Văn Xương

Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm Không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào La Ha. Tại đây có 45 hộ gồm 195 người dân tộc La Ha đã tạo nên những chiếc chum độc đáo từ đá với 23 chiếc chum, trong đó chiếc chum lớn nhất cao 3m, nhỏ nhất cao 1,5m. Đây là điểm nhấn để người dân bản Kẻ đón khách du lịch đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi này. Cũng là minh chứng cho sự đổi thay trong nếp nghĩ cách làm, tinh thần đoàn kết để thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào La Ha nơi đây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm Không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào La Ha

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới thăm một số mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến: Nhà thờ cây thần Samu cổ nghìn năm tuổi tại bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến; Nhà thờ Xủ Công tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến; Khu du lịch khoáng nóng tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến…