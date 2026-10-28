Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ vui mừng được tiếp Tổng Bí thư Miguel Mejia, người bạn lâu năm, luôn dành tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng MIU, cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica. Tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Miguel Mejia và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp Tổng Bí thư Đảng MIU, Cộng hòa Dominica Miguel Mejia

Khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Cộng hòa Dominica đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng tình cảm của nhân dân Cộng hòa Dominica đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng quan hệ hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Juan Bosch gieo mầm tiếp tục được hai bên kế thừa, thúc đẩy và đã đạt được những kết quả tích cực.

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Cộng hòa Dominica trên cả bình diện song phương và đa phương, thông qua các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân. Trong tiến trình đó, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng MIU là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận những đóng góp đáng trân trọng của cá nhân Tổng Bí thư Miguel Mejia trong việc tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, kết nối các chính đảng, tổ chức và bạn bè của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại cuộc tiếp

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Quốc hội Việt Nam ưu tiên đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, minh bạch, khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, người dân và doanh nghiệp. Riêng trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua 89 luật và 91 nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các định hướng, chính sách lớn, tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới. Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tăng cường trao đổi giữa hai Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng quan hệ giữa các địa phương và tăng cường giao lưu nhân dân. Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Dominica gồm 9 thành viên. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo và nghị sĩ hai nước, phát huy hiệu quả hoạt động của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; đồng thời trao đổi kinh nghiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của mỗi bên, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, phát huy hơn nữa vai trò của Đảng MIU, tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo và nghị sĩ hai nước, phát huy hiệu quả hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của mỗi bên; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, hữu nghị và sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và MIU sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Đảng MIU, Cộng hòa Dominica Miguel Mejia phát biểu tại cuộc tiếp

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Tổng Bí thư Đảng MIU Miguel Mejia bày tỏ tin tưởng sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa Đảng MIU và Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cộng hòa Dominica và Việt Nam.

Tổng Bí thư Miguel Mejia khẳng định luôn dành tình cảm và sự ủng hộ đối với Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Đề cập các phương hướng hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư Miguel Mejia đề xuất hai bên tăng cường kết nối giữa các địa phương, nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Cộng hòa Dominica. Việc thúc đẩy hợp tác địa phương sẽ tạo thêm kênh kết nối trực tiếp, góp phần mở rộng giao lưu nhân dân và tạo điều kiện để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng MIU, Cộng hòa Dominica Miguel Mejia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng MIU, Cộng hòa Dominica Miguel Mejia

Nhấn mạnh cần phát huy vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Dominica, coi đây là cầu nối quan trọng thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa hai Quốc hội và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư Miguel Mejia cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Miguel Mejia đề cập mong muốn Việt Nam xem xét khả năng mở cơ quan đại diện tại Cộng hòa Dominica. Điều này có thể góp phần tăng cường kết nối, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.