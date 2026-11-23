Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác thăm thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn và các ĐBQH tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến, Sơn La

Báo cáo với Đoàn công tác, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến Phan Ngọc Thành cho biết, trường được thành lập từ tháng 8/2026 trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Ngọc Chiến và trường Trung học cơ sở Ngọc Chiến; quy mô 67 lớp với trên 2.100 học sinh và 122 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Hoạt động giảng dạy được tổ chức tại điểm trường trung tâm, 2 phân hiệu và 11 điểm trường lẻ cấp Tiểu học trải rộng trên địa bàn miền núi, nơi xa nhất cách trung tâm 16km, giao thông đi lại khó khăn. Ngay sau sáp nhập, tập thể nhà trường đã đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục và đặc biệt chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường còn nhiều khó khăn khi quy mô tăng sau sáp nhập nhưng cơ sở vật chất chưa được đầu tư tương ứng. Trường hiện thiếu phòng làm việc cho cán bộ quản lý, nhân viên; thiếu phòng chức năng, phòng học bộ môn, thiết bị dạy học cũng như sân chơi, bãi tập cho học sinh. Đội ngũ giáo viên ở một số môn học vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu giảng dạy tại nhiều điểm trường.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, lãnh đạo nhà trường kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ tại điểm trường trung tâm, bổ sung phòng học bộ môn và trang thiết bị thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đầu tư sân chơi, bãi tập, nhà thể thao đa năng phục vụ giáo dục thể chất; bố trí, hỗ trợ tuyển dụng bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu phù hợp với quy mô trường lớp; tiếp tục có chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được tiếp cận công nghệ thông tin, ngoại ngữ để phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Ân cần thăm hỏi các em học sinh, thầy cô giáo nhà trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chia sẻ ấn tượng đầu tiên với trường là cảnh quan môi trường sạch sẽ dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Điều này cho thấy sự chăm lo, dạy dỗ tận tình của thầy cô và ý thức của các em học sinh.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, dù đóng chân trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều điểm trường, giao thông đi lại cách trở, nhưng nhà trường đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học thông suốt, không làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội ấn tượng với sự nỗ lực của nhà trường trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số vào giảng dạy, thể hiện sự triển khai quyết liệt các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh Sơn La về đột phá trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tâm huyết của tập thể sư phạm nhà trường, đồng thời ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và các bậc phụ huynh đối với sự nghiệp trồng người tại xã nhà, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì con người là yếu tố then chốt. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn cho lĩnh vực này, thể hiện qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71 về những chính sách đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, cùng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu tặng áo ấm cho các em học sinh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng áo ấm cho học sinh

Ghi nhận tinh thần chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với chăm lo giáo dục và sức khỏe nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý về chủ trương sáp nhập các trường học và điểm trường đang triển khai tại địa phương. Việc sáp nhập các trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước cần được nhìn nhận trên tinh thần thống nhất các chủ trương, nghị quyết, văn bản của Trung ương và địa phương. Quá trình sắp xếp cần phải thực tế và đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học và quyền lợi của học sinh, không để gián đoạn việc học tập của các em - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng quà cho nhà trường

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng quà cho nhà trường

Đoàn công tác tặng áo ấm cho học sinh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục đồng hành, rà soát các nhu cầu khó khăn và giải quyết thiết thực những kiến nghị của nhà trường. Đồng thời, lãnh đạo xã cần đặc biệt quan tâm đến học sinh ở các điểm trường xa, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng với các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến, Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng với các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến, Sơn La

Các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến, Sơn La

Chia sẻ thêm về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại buổi gặp mặt các nữ ĐBQH khóa XVI vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt lưu ý việc chăm lo cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, đồng thời kêu gọi Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cơ quan liên quan và các nữ ĐBQH cùng chung tay hỗ trợ.

Đại diện Ngân hàng Agribank trao quà tặng quà cho các em học sinh

Nhà tài trợ trao tặng 400 áo ấm giúp các em học sinh vùng cao

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng trực tiếp trao quà đỡ đầu cho một học sinh tại xã Ngọc Chiến

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.