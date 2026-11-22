Đoàn công tác thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ Lò Văn Ngoan.

Đoàn công tác thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ Lò Văn Xương.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ Lò Văn Ngoan và Lò Văn Xương tại bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến. Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La và Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các liệt sĩ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động, học tập, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đoàn công tác tham quan không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha tại bản Kẻ.

Đoàn công tác trải nghiệm không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha tại bản Kẻ.

Đoàn công tác tham quan không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha tại bản Kẻ.

Đoàn thăm cây sa mu đại thụ, bản Nà Tâu.

Đoàn công tác thăm nhà thờ tổ Xủ Công, bản Lướt.

Trong chuyến công tác tại xã Ngọc Chiến, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm và Đoàn công tác đã tham quan một số mô hình kinh tế, du lịch của địa phương; tìm hiểu không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha tại bản Kẻ; thăm cây sa mu đại thụ tại bản Nà Tâu, Nhà thờ tổ Xủ Công và khu du lịch suối khoáng nóng tại bản Lướt; tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của địa phương.

Đoàn thăm các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của xã Ngọc Chiến.

Đoàn thăm khu trưng bày các sản phẩm rau, quả sạch của xã Ngọc Chiến.

Tại các điểm đến, Đoàn công tác tìm hiểu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc; các giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ và lợi thế về cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Đây là những điều kiện thuận lợi để xã Ngọc Chiến tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.