Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ Lò Văn Xương. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ Lò Văn Ngoan và Lò Văn Xương tại bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thăm nơi trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của xã Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động, học tập, xây dựng quê hương.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Hồng và lãnh đạo tỉnh Sơn La khảo sát Không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha tại bản Kẻ; cây sa mu nghìn năm tuổi tại bản Nà Tâu; Nhà thờ tổ Xủ Công, khu du lịch suối khoáng nóng tại bản Lướt và tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Đoàn công tác tham quan không gian văn hóa Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha tại bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đoàn công tác tìm hiểu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tiềm năng cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên của xã Ngọc Chiến. Đây là lợi thế để địa phương bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác dự chương trình trao tặng quà cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ngày 23/11, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thầy và trò Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. Do địa hình miền núi phức tạp, giao thông khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu đồng bộ, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình tặng quà cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục tiếp tục rà soát nhu cầu, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở vật chất, bố trí đủ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng chí nhấn mạnh cần quan tâm học sinh tại các điểm trường vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; bảo đảm các em được đến trường, chăm sóc, giáo dục và có cơ hội phát triển bình đẳng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; động viên học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao quà cho các học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng nhà trường 1 chiếc ti-vi, 400 áo ấm; trao 400 sách giáo dục tài chính và 15 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 1 học sinh mồ côi cả cha và mẹ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La trao 2 suất quà tặng người có uy tín trên địa bàn xã.

Đoàn công tác trao áo ấm cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngọc Chiến. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Chuyến công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Sơn La đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch và chăm lo giáo dục, an sinh xã hội tại vùng cao Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.