Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng: Làm rõ các kịch bản đảm bảo tăng trưởng

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, với 360 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, cùng 58 lượt đại biểu phát biểu và 2 lượt đại biểu tranh luận trực tiếp tại hội trường, còn 39 đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu khi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Trong phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Khái quát một số nhóm vấn đề trọng tâm được đa số đại biểu quan tâm, phát biểu tại tổ và hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu thống nhất cao đánh giá dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hết sức linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2026 vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Ảnh: Media Quốc hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm; làm rõ chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực của doanh nghiệp trong nước và mức độ lan tỏa của thành quả kinh tế đến đời sống người dân.

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên cần gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cần làm rõ các điều kiện bảo đảm kịch bản tăng trưởng, khả năng huy động và hấp thụ vốn; tránh đầu tư dàn trải, không đánh đổi an toàn tài chính; phối hợp hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; điều hành giá theo lộ trình, phân bổ vốn hiệu quả; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính; khắc phục tình trạng chậm giải ngân; bảo đảm năng lượng, hạ tầng và nguồn nhân lực; có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp và người dân; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; tăng cường liên kết vùng, phát triển nông nghiệp bền vững, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc phân cấp phải gắn với nguồn lực, trách nhiệm và năng lực thực thi của chính quyền địa phương hai cấp; nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp đối với viên chức cấp xã.

Về văn hóa - xã hội, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản; cải thiện việc làm, thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; gắn đào tạo nghề với việc làm.

Nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm sách giáo khoa, giáo viên, phòng học, chất lượng bữa ăn và an toàn học đường; bảo đảm điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng khám sức khỏe, nhất là tại vùng khó khăn.

Đồng thời, cần bảo đảm nguồn lực và chuyển tiếp các chương trình mục tiêu quốc gia thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Về ngân sách nhà nước, các đại biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2026, bảo đảm nguồn lực cho phát triển và an sinh xã hội. Đối với dự toán năm 2027, đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng dự toán, kỷ luật và hiệu quả chi ngân sách.

Phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 cần làm rõ căn cứ phân chia nguồn thu, tác động đến cân đối ngân sách địa phương; xác định điều kiện, thời hạn, trách nhiệm phân bổ các khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết; bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai.

Đối với tổng kết Nghị quyết số 66 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe, các đại biểu ghi nhận kết quả và ý nghĩa của tuyến đường đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đề nghị thống nhất số liệu, phạm vi, điều kiện kết thúc đầu tư và các nhiệm vụ còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đặt ra. Sau phiên thảo luận, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu tại tổ và hội trường, gửi Chính phủ để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình; khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết và tài liệu liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.