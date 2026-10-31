Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng: Làm rõ các điều kiện bảo đảm kịch bản tăng trưởng, khả năng huy động và hấp thụ vốn

Đánh giá kỹ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, từ phiên thảo luận kỹ lưỡng tại tổ đến phiên thảo luận toàn thể tại hội trường, Quốc hội đã hoàn thành chương trình thảo luận về các nội dung đề ra. Đã có 360 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 58 lượt đại biểu phát biểu và 2 lượt đại biểu tranh luận tại hội trường. Chủ tọa đã chủ động điều phối để bảo đảm các Đoàn ĐBQH có đại biểu đăng ký đều được phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Ảnh: Hồ Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát biểu, tiếp thu, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Còn 39 đại biểu đăng ký nhưng chưa đến lượt phát biểu sẽ gửi ý kiến bằng văn bản tới Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội để tổng hợp.

Phát biểu tổng kết phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã khái quát một số nhóm vấn đề trọng tâm được đa số đại biểu Quốc hội quan tâm, phát biểu tại tổ và hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tổng kết phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Ảnh: Hồ Long

Thứ nhất, về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các ĐBQH thống nhất cao đánh giá: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hết sức linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2026 vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các ĐBQH đề nghị đánh giá kỹ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu của cả năm; làm rõ chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực của doanh nghiệp trong nước và mức độ lan tỏa của thành quả kinh tế đến đời sống người dân.

ĐBQH Trịnh Xuân An (TP. Đồng Nai) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Thứ hai, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên cần gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cần làm rõ các điều kiện bảo đảm kịch bản tăng trưởng, khả năng huy động và hấp thụ vốn; tránh đầu tư dàn trải, không đánh đổi an toàn tài chính; phối hợp hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; điều hành giá theo lộ trình, phân bổ vốn hiệu quả; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, kiểm soát rủi ro.

Đồng thời, cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính; khắc phục tình trạng chậm giải ngân; bảo đảm năng lượng, hạ tầng và nguồn nhân lực; có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp và người dân; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; tăng cường liên kết vùng, phát triển nông nghiệp bền vững, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

"Việc phân cấp phải gắn với nguồn lực, trách nhiệm và năng lực thực thi của chính quyền địa phương hai cấp; nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp đối với viên chức cấp xã", Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Về văn hóa - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản; cải thiện việc làm, thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; gắn đào tạo nghề với việc làm.

Nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm sách giáo khoa, giáo viên, phòng học, chất lượng bữa ăn và an toàn học đường; bảo đảm điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng khám sức khỏe, nhất là tại vùng khó khăn.

ĐBQH Tạ Thị Yên (Điện Biên) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, cần bảo đảm nguồn lực và chuyển tiếp các chương trình mục tiêu quốc gia thông suốt, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng.

Bảo đảm nguồn lực cho các chính sách đã ban hành

Thứ ba, về ngân sách nhà nước

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, các ĐBQH ghi nhận, đánh giá cao kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2026, bảo đảm nguồn lực cho phát triển và an sinh xã hội. Đối với dự toán năm 2027, ĐBQH đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng dự toán, kỷ luật và hiệu quả chi ngân sách.

Cần làm rõ cơ sở dự báo, tính bền vững của nguồn thu, có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh và phương án điều hành khi hụt thu. Cơ cấu chi, bội chi, tổng mức vay phải gắn với hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ; bảo đảm nguồn lực cho các chính sách đã ban hành, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và vận hành trường, trạm sau sắp xếp; thực hiện tiết kiệm chi gắn với duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 cần làm rõ căn cứ phân chia nguồn thu, tác động đến cân đối ngân sách địa phương; xác định điều kiện, thời hạn, trách nhiệm phân bổ các khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết; bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai.

Tập trung vào các dự án trọng điểm, ưu tiên, đủ điều kiện thực hiện

Thứ tư, về đầu tư công

Các ĐBQH đề nghị khắc phục tình trạng chậm giao vốn, chậm giải ngân; gắn tiến độ với khối lượng hoàn thành, công trình đưa vào sử dụng và hiệu quả khai thác, quản lý; thu hồi tạm ứng đúng hạn.

"Kế hoạch năm 2027 cần phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn, tập trung vào các dự án trọng điểm, ưu tiên, đủ điều kiện thực hiện; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vật liệu; điều chuyển vốn theo quy định; làm rõ trách nhiệm của cơ quan tổng hợp, bộ chủ quản, địa phương và chủ đầu tư", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ năm, về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ĐBQH đề nghị rà soát, thống nhất số liệu, bảo đảm đầy đủ, chính xác, minh bạch; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý các khoản tạm ứng quá hạn, nợ đọng và kiến nghị kiểm toán kéo dài; làm rõ cơ quan kế thừa hồ sơ, nghĩa vụ tài chính sau sắp xếp bộ máy. Kết quả xử lý phải gắn với việc chấn chỉnh công tác điều hành năm 2026 và lập dự toán, phân bổ ngân sách năm 2027.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Thứ sáu, về tổng kết Nghị quyết số 66 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng Dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe

Các ĐBQH ghi nhận kết quả và ý nghĩa của tuyến đường đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đề nghị thống nhất số liệu, phạm vi, điều kiện kết thúc đầu tư và các nhiệm vụ còn lại, nhất là xử lý BOT và bảo đảm quyền lợi của người dân; làm rõ từng mốc hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác, quyết toán các đoạn còn lại; bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ kết quả cần đạt để Quốc hội giám sát

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận, tại phiên thảo luận, các ĐBQH đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đặt ra. Sau phiên thảo luận, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu tại tổ và hội trường, gửi Chính phủ để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến trong công tác chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt để Quốc hội giám sát.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng ý kiến của các ĐBQH tại tổ và hội trường, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau.

"Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị quyết và tài liệu liên quan, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua theo chương trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng và đủ thời gian để các ĐBQH nghiên cứu, xem xét", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.