Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự Ngày hội có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện các cơ quan Trung ương.

Về phía tỉnh Sơn La có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Chá A Của; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Ngân Hoàn; ĐBQH tỉnh Sơn La Tráng A Tếnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược đặc biệt quan trọng. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Xuyên suốt chủ trương lớn là không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ngay tại cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể Nhân dân địa phương tiếp tục củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ mỗi gia đình, bản làng. Đồng thời nhấn mạnh, đoàn kết được xây dựng từ những việc làm bình dị hàng ngày như gia đình hòa thuận, tình làng nghĩa xóm tương thân tương ái. Sau khi sáp nhập, bà con càng thêm gắn kết để xây dựng một tập thể Tà Số thống nhất, phát triển. Đồng bào dân tộc Mông cần tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình, tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau; biết chia sẻ và giải quyết mọi bất đồng trên tinh thần xây dựng, giữ gìn sự bình yên và no ấm cho bản làng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường giảm nghèo bền vững. Mỗi gia đình cần chủ động đổi mới cách làm kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương. Các hộ khá giả cần hỗ trợ hộ khó khăn cùng phát triển sản xuất. Bản Tà Số cần khai thác tốt lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng, nghề thủ công và sản phẩm nông nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới. Người dân phải luôn giữ vững ý chí tự lực, tự cường, vươn lên bằng chính sức lao động và trí tuệ của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng quà cho bản Tà Số

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về văn hóa, con người là nền tảng phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đồng bào Tà Số cần tiếp tục coi văn hóa là tài sản vô giá và là lợi thế phát triển kinh tế bền vững. Các nghệ nhân, người cao tuổi cần phát huy vai trò truyền dạy tiếng nói, trang phục, tiếng khèn, dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, cần đẩy lùi hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp để giữ gìn hình ảnh con người Tà Số thân thiện, mến khách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và tặng quà cho 20 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu tại địa phương

Bản Tà Số là địa bàn đặc thù với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, sau khi sáp nhập bản Tà Số 1 và bản Tà Số 2 thành bản Tà Số, địa bàn dân cư được mở rộng với 311 hộ, 1.994 nhân khẩu và 32 đảng viên sinh hoạt. Những năm qua, bà con luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội địa phương.

Đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận, nhân dân luôn đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước. Kinh tế của bản tiếp tục phát triển ổn định với thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm; bản có 170 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, 120 hộ khá, giàu và cơ bản không còn hộ nghèo.

Đặc biệt, du lịch cộng đồng trở thành điểm sáng khi đón khoảng 600.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 12 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 170 lao động. Đời sống văn hóa, tinh thần, công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và an ninh trật tự tại bản luôn được duy trì vững chắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham dự các hoạt động văn hóa

Đại diện bản Tà Số cho biết, đến nay, bản đã không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 18 hộ và có tới 170 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Phát triển du lịch cộng đồng bền vững được phát huy, sau hơn 6 năm triển khai, toàn bản hiện có 10 hộ gia đình và 1 hợp tác xã tham gia hoạt động du lịch, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tham dự các hoạt động văn hóa

Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường và tự quản cộng đồng luôn được duy trì nền nếp; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt tuyệt đối 100%; có 35 học sinh được biểu dương, khen thưởng trong năm học 2025 - 2026. Những thành tựu trên là kết quả từ các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đồng thời là kết tinh từ tinh thần đoàn kết, ý chí lao động sáng tạo của chính quyền và đồng bào các dân tộc bản Tà Số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đội bóng đá nữ người Mông

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và tặng quà cho tập thể bản Tà Số, 20 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu tại địa phương.

+ Sáng cùng ngày, tại không gian trải nghiệm Nhà Cổ, bản Tà Số, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã cùng bà con trải nghiệm các hoạt động văn hóa của người Mông. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp và tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Mộc Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trải nghiệm văn hóa tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trải nghiệm văn hóa tại bản Tà Số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trải nghiệm văn hóa tại bản Tà Số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trải nghiệm văn hóa tại bản Tà Số

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu trải nghiệm văn hóa tại bản Tà Số