Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu đến dự Lễ hội Cà phê Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Sơn La

Cùng tham dự Lễ khai mạc có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao việc Sơn La tổ chức một sự kiện có ý nghĩa thiết thực; đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê; các hợp tác xã, doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, địa phương đã đồng hành với ngành cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Sơn La nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Lễ khai mạc

Sơn La có điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, đặc biệt phù hợp với cây cà phê Arabica. Từ một cây trồng được phát triển trong nhiều thập kỷ, cà phê ngày nay đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh, gắn với sinh kế của người dân, với doanh nghiệp, hợp tác xã và với hình ảnh của Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng bằng khen cho các hộ nông dân tiêu biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng bằng khen cho các hộ nông dân tiêu biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Chủ tịch tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng bằng khen cho các hộ nông dân tiêu biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng hoan nghênh và đánh giá cao cách tiếp cận đúng đắn của Sơn La. Đó là không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững; từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế cà phê theo chuỗi giá trị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm và các đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Sơn La

Để khát vọng "Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới" sớm trở thành hiện thực, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung phát triển chuỗi giá trị cà phê theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao giá trị thương hiệu. Mở rộng thị trường và tăng cường liên kết đa ngành, liên vùng, quốc tế. Phát huy giá trị văn hóa, gắn sản phẩm cà phê với du lịch.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

"Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai không chỉ là ngày hội của người trồng cà phê mà phải là diễn đàn kết nối Nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - người nông dân - thị trường, để từ những cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ hình thành những dự án, những hợp đồng và những thị trường mới. Tôi kỳ vọng tinh thần “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” sẽ được chuyển hóa thành những vùng nguyên liệu xanh hơn, những nhà máy hiện đại hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn, những doanh nghiệp mạnh hơn và đời sống người trồng cà phê tốt hơn", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kỳ vọng.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Giai điệu Arabica Sơn La”. Chương trình gồm 3 chương: Bản sắc quê hương, con người, khát vọng; Những mùa yêu, những mùa xanh; Hương bay muôn nẻo. Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động câu chuyện về vùng đất Sơn La hùng vĩ giữa mây ngàn, nơi cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống và gìn giữ bản sắc văn hóa. Từ những đôi bàn tay lao động cần cù, cây cà phê Arabica đã bén rễ, gắn bó và trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu thăm các gian hàng tại hội chợ triển lãm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu thăm các gian hàng tại hội chợ triển lãm

Lễ hội Cà phê Sơn La 2026 diễn ra từ ngày 9 - 13/10, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư, nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Sơn La, thúc đẩy phát triển ngành hàng bền vững. Một trong những hoạt động trọng tâm là Hội chợ triển lãm Cà phê Sơn La - Kết nối giá trị, phát triển bền vững tại Quảng trường Tây Bắc, với 240 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê, nông sản OCOP và sản phẩm du lịch của Sơn La cùng các tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu thăm các gian hàng tại hội chợ triển lãm

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Sơn La