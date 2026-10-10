Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Sơn La

Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đền thờ Bác Hồ nằm trong quần thể Quảng trường Tây Bắc, trên đồi cảnh quan phía sau Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc”. Đây là nơi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đến dâng hương tưởng nhớ Người, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Công trình gắn với tình cảm sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự kiện ngày 7/5/1959, Người cùng Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La. Lời căn dặn của Người về tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu có tiếp tục là nguồn động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Một số hình ảnh tại lễ dâng hương:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm và các đại biểu thăm và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tỉnh Sơn La