Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: CTV)

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Jennifer Wicks cùng các cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhà Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận và đánh giá cao Đại sứ đã hoạt động tích cực ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam; góp phần thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ổn định, lâu dài, thực chất và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ kênh nghị viện có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội khóa XVI tiếp tục coi trọng việc tăng cường quan hệ với Quốc hội Hoa Kỳ; đồng thời hoan nghênh hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các Nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và các trợ lý nghị sĩ trong thời gian qua.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát, xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các kênh đối thoại nghị viện trong tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin, trao đổi thẳng thắn và xây dựng về những vấn đề hai bên còn có quan điểm khác nhau, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng phát biểu. (Ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ trong thúc đẩy các công tác trên và chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đồng thời, phát huy vai trò đối ngoại nghị viện, đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc hội dành cho Đoàn, coi đây là minh chứng cho sự quan tâm mạnh mẽ và ngày càng gia tăng của Quốc hội Hoa Kỳ đối với việc củng cố quan hệ song phương. Đồng thời, nhấn mạnh hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại cuộc gặp và làm việc. (Ảnh: CTV)

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Hoa Kỳ mong muốn tìm kiếm thêm các hình thức hợp tác mới nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn của Hoa Kỳ và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ; đồng thời bày tỏ sẵn sàng lắng nghe chia sẻ về những lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới.

* Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kế thừa truyền thống và kết quả hoạt động của các nhiệm kỳ trước, Nhóm sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp vào sự phát triển ổn định, thực chất và lâu dài của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Về công tác triển khai nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên nghiên cứu kỹ báo cáo tổng kết hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và đề xuất định hướng hoạt động cho khóa XVI, đặc biệt là các định hướng trọng tâm và gửi ý kiến đóng góp để Nhóm hoàn thiện kế hoạch hoạt động.

Đồng thời, Nhóm cần tiếp tục nghiên cứu sâu, triển khai hoạt động hiệu quả và đóng góp thực chất hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước trong nhiệm kỳ mới.