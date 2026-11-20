Cùng dự có: các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà và Đoàn Thị Thanh Mai; các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cùng các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Jennifer Wicks cùng các cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhà Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng ghi nhận và đánh giá cao Đại sứ đã hoạt động tích cực ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam; góp phần thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ổn định, lâu dài, thực chất và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của các Nghị sĩ lưỡng đảng thuộc cả Thượng viện, Hạ viện đối với việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có các vấn đề như hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân...

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ qua kênh nghị viện có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội khóa XVI tiếp tục coi trọng việc tăng cường quan hệ với Quốc hội Hoa Kỳ; đồng thời hoan nghênh hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo Quốc hội, các Nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và các trợ lý nghị sĩ trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu tại cuộc gặp và làm việc

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Hoa Kỳ, tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các Nghị sĩ hai nước. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát, xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Cùng với đó, phát huy vai trò của các kênh đối thoại nghị viện trong tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin, trao đổi thẳng thắn và xây dựng về những vấn đề hai bên còn có quan điểm khác nhau, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước.

Toàn cảnh cuộc gặp và làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ trong thúc đẩy các công tác trên và chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của Nhân dân hai nước. Phát huy vai trò đối ngoại nghị viện, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại cuộc gặp và làm việc

Đại sứ Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc hội dành cho Đoàn, coi đây là minh chứng cho sự quan tâm mạnh mẽ và ngày càng gia tăng của Quốc hội Hoa Kỳ đối với việc củng cố quan hệ song phương. Đồng thời, nhấn mạnh hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks cùng các cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại cuộc gặp và làm việc

Đại sứ Jennifer Wicks nêu rõ, phía Hoa Kỳ đánh giá cao việc các ĐBQH và cán bộ giúp việc của Quốc hội Việt Nam tham gia Chương trình trao đổi lãnh đạo quốc tế của Văn phòng Lãnh đạo Quốc tế của Quốc hội Hoa Kỳ (COIL) – kênh kết nối quan trọng giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan lập pháp hai nước. Theo Đại sứ Jennifer Wicks, các hoạt động trao đổi đoàn và cuộc làm việc hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và quan hệ hợp tác song phương, tạo điều kiện để nghị sĩ và đội ngũ trợ lý nghị sĩ hai bên trực tiếp học hỏi kinh nghiệm, đặt nền móng cho hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tại cuộc gặp và làm việc

Đại sứ nêu rõ, không chỉ Chính phủ mà cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm tới các chính sách tác động tới môi trường pháp lý, kinh doanh, quyết định đầu tư và hoạt động thương mại. Việc cung cấp thông tin kịp thời, tạo cơ hội tham vấn thực chất, bảo đảm tính minh bạch và khả năng dự đoán trong thực thi chính sách sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks

Bên cạnh chương trình COIL, Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Hoa Kỳ mong muốn tìm kiếm thêm các hình thức hợp tác mới nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn của Hoa Kỳ và hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ; đồng thời bày tỏ sẵn sàng lắng nghe chia sẻ về những lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới.

+ Trước đó, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ tổ chức họp mặt đầu tiên của Nhóm dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Điểm lại quá trình hình thành và phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ khóa XVI được thành lập vào tháng 6/2026 gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Chủ tịch, cùng 3 Phó Chủ tịch và 8 thành viên sẽ tiếp nối truyền thống của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước, đóng góp vào sự phát triển ổn định, thực chất và lâu dài của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Hoa Kỳ Nguyễn Thị Hồng phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Nhóm cần tiếp tục nghiên cứu sâu, triển khai hoạt động hiệu quả và đóng góp thực chất hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và hai nước trong nhiệm kỳ mới.