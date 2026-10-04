Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng: Chất lượng giáo dục làm nên sức sống bền vững của nhà trường
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), sáng 4/10, tại phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dự Lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trung Hòa, Trường THCS Trung Hòa và xây dựng Trường THPT Hoàng Quán Chi.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-hong-chat-luong-giao-duc-lam-nen-suc-song-ben-vung-cua-nha-truong-10432698.html