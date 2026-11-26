Cùng dự có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cử tri 3 phường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; trả lời của các bộ, ngành và địa phương đối với ý kiến, kiến nghị cử tri các địa phương trong đợt tiếp xúc cử tri trước đó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phản ánh thực trạng nhiều dự án, quy hoạch kéo dài hàng chục năm không triển khai gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, đề nghị tiến hành rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch quá hạn, không khả thi; tình trạng xây dựng trái phép vẫn tiếp diễn, chưa được giải quyết triệt để; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án chậm trễ. Cử tri cũng kiến nghị cần minh bạch phương án đền bù, tái định cư, lấy ý kiến rộng rãi nhằm tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài…

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như một số dự án hạ tầng giao thông chậm triển khai, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; một số hội sau sáp nhập chưa được kiện toàn, gây khó khăn trong hoạt động; việc giải quyết thủ tục hành chính nhiều địa phương còn chậm…

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị

Cử tri tham dự hội nghị

Cử tri cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục ban hành những quyết sách thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Đoàn ĐBQH tỉnh khi đã lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí cùng lãnh đạo địa phương đã giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các địa phương ghi nhận, giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý; cam kết các giải pháp, lộ trình khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kết thúc buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu hơn 30 ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.