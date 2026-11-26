Quang cảnh hội nghị

Tham gia buổi tiếp xúc về phía Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa còn có ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thanh Ngân, Bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Cùng dự có ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Nam Nha Trang đề nghị chính quyền bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi tại Dự án Khu du lịch và Giải trí sông Lô; thu hồi các dự án chậm triển khai nhiều năm; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hẻm đã xuống cấp dọc đường Lê Hồng Phong và tiếp tục thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Nha Trang kiến nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu vực đường Đề Pô. Trong khi đó, cử tri phường Tây Nha Trang đề nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trương giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai bảo đảm công khai, minh bạch, trả lời rõ ràng cho người dân; tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất an toàn giao thông.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin tới cử tri các nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù nhằm xử lý những dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; đồng thời làm rõ một số điểm mới trong Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm chung là xác định rõ sai phạm qua từng thời kỳ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trong đó ưu tiên bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thu hồi đất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với những dự án tồn đọng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục theo dõi sát các kết luận của Chính phủ, khẩn trương giải quyết kiến nghị và thông tin công khai đến cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của người dân phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Trường hợp chưa thể giải quyết do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan, cán bộ phụ trách phải giải thích rõ ràng, công khai xin lỗi người dân; đồng thời xem xét thay thế những cán bộ vi phạm kỷ cương, thiếu trách nhiệm hoặc không đáp ứng yêu cầu công vụ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết theo quy định.