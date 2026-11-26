Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đông đảo cử tri tại 3 phường Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, thông tin đến cử tri tình hình giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri các địa phương đã có trên 30 ý kiến phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại và những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với những trường hợp người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng. Cử tri cũng đề nghị rà soát việc bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường dây điện 220kV Nha Trang-Krông Búk. Cùng với đó, cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn giải quyết từng hồ sơ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Định ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của cử tri, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng bởi những dự án kéo dài nhiều năm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi về nhà ở, đất đai.

Cử tri Nguyễn Văn Bình nêu ý kiến nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đối với các dự án tồn đọng kéo dài, đồng chí Nguyễn Khắc Định cho biết, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Trong đó, Nghị quyết số 177 và Nghị quyết số 29 tạo cơ sở để các địa phương rà soát, xử lý những dự án tồn đọng qua nhiều thời kỳ.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 257 dự án tồn đọng cần tập trung tháo gỡ. Đến thời điểm báo cáo, đã có 106 dự án được xử lý, còn 151 dự án đang tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định cho rằng, mỗi dự án có tính chất, nguyên nhân và vướng mắc khác nhau, thời gian kéo dài qua nhiều thời kỳ. Do đó, các cơ quan chuyên môn cần được rà soát kỹ lưỡng, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và có lộ trình giải quyết phù hợp. Đối với các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, cần ưu tiên xử lý dứt điểm, không để tình trạng kiến nghị kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Đề cập dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, đồng chí Nguyễn Khắc Định cho biết đã tiếp nhận các kiến nghị của người dân và nhiều lần làm việc, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để đôn đốc giải quyết. Bởi vì dự án có quy mô lớn, quá trình triển khai kéo dài qua nhiều thời kỳ, chính sách liên quan có sự thay đổi nên công tác thanh tra, rà soát cần được thực hiện thận trọng.

Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Định, đến thời điểm này, công tác thanh tra dự án cơ bản đã hoàn thành, dự thảo kết luận đã được xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi ban hành. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy định và công bố kết luận thanh tra. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc quá trình này, đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo địa phương thông tin phương án xử lý đến người dân.

Đối với những kiến nghị liên quan các dự án Quốc Hân, Bắc Hòn Ông và một số dự án bất động sản, nhà ở khác, đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan chức năng rà soát từng trường hợp, phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết. Đối với những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dân sự giữa người mua và chủ đầu tư, người dân cần thực hiện quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần gửi đơn đến cơ quan công an để được xem xét, xử lý.

“Liên quan những phản ánh về thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sửa chữa nhà ở và giải quyết hồ sơ của người dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương phải được giải quyết kịp thời cho người dân. Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc vượt thẩm quyền cần thông báo, hướng dẫn cụ thể để người dân biết và thực hiện”, đồng chí Nguyễn Khắc Định yêu cầu.

Đối với hoạt động tiếp nhận, xử lý đơn thư, đồng chí đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri. Đồng thời, địa phương tăng cường thông tin kết quả giải quyết, không để người dân phải chờ đến các kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo mới biết tình hình xử lý vụ việc.