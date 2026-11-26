Cùng dự có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cử tri 6 xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí đã báo cáo với cử tri về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả của kỳ họp cũng như các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri tập trung phản ánh về những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai; đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; việc giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ nghỉ chế độ sau sắp xếp; giải quyết chế độ cho những người tham gia hoạt động cách mạng, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Hữu Trí báo cáo kết quả kỳ họp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri địa phương đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hoà khóa XVI; đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chính đáng của cử tri.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cử tri tham dự hội nghị

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương các phường tiếp tục kiểm tra, giải quyết thấu đáo. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để gửi UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung về cơ chế, chính sách, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét.

Cử tri phát biểu, kiến nghị tại hội nghị

Chủ tịch UBND xã Diên Khánh Nguyễn Tấn Cường trả lời kiến nghị của cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa với những kết quả tích cực. Hiện nay, tỉnh cũng đang tích cực rà soát, tháo gỡ những vướng mắc của các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, không để thất thoát lãng phí trên nguyên tắc thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.