Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener. Ảnh: Thế Hoàng

Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tham dự buổi tiếp.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Metin Yener cùng Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ hữu nghị truyền thống, được vun đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, với sự đóng góp từ nỗ lực của hai Chính phủ và Quốc hội trong những năm qua.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, KTNN hiện tham gia vào tất cả các hoạt động giám sát của Quốc hội. Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn KTNN Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của TCA trong hoạt động chuyên môn kiểm toán, đào tạo cán bộ, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao vào lĩnh vực kiểm toán. Ảnh: Thế Hoàng

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam và TCA, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI). Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Trên cơ sở truyền thống và kinh nghiệm hoạt động qua 164 năm xây dựng và phát triển của TCA, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn KTNN Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của TCA trong hoạt động chuyên môn kiểm toán, đào tạo cán bộ, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao vào lĩnh vực kiểm toán, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, sau chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn TCA, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển gắn bó, chặt chẽ và thiết thực hơn, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn, qua đó đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng Đoàn công tác của TCA và các đại biểu. Ảnh: Thế Hoàng

Chủ tịch TCA Metin Yener trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Chia sẻ về vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao, Chủ tịch TCA nhấn mạnh đây là những thiết chế hiến định, có chức năng hỗ trợ Quốc hội thực hiện hiệu quả thẩm quyền quyết định và giám sát ngân sách. Theo ông, mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm toán tối cao và Quốc hội sẽ ngày càng được củng cố trên cơ sở cung cấp thông tin kịp thời, dễ hiểu và có giá trị thiết thực, phục vụ quá trình ra quyết định. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền quyết định ngân sách của Quốc hội, đồng thời củng cố niềm tin của công chúng đối với hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thế Hoàng

Bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán, Chủ tịch TCA tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác giữa TCA và KTNN Việt Nam, qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai cơ quan đã ký Bản ghi nhớ hợp tác và tổ chức hội nghị chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kiểm toán và mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán tối cao.