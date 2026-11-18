Tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener và Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng những kết quả nổi bật Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được trong 164 năm hoạt động, tương xứng với vai trò là một trong những thành viên tích cực của cộng đồng Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao, đặc biệt về địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như những nỗ lực của hai Chính phủ và Quốc hội trong những năm qua góp phần tạo nên mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng tới nâng cấp mối quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ghi nhận những kết quả hợp tác tốt đẹp, thực chất giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa hai cơ quan, tin tưởng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng gắn bó, hiệu quả trên các lĩnh vực chuyên môn.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán của Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Cùng với đó, mối quan hệ giữa các cơ quan kiểm toán và Quốc hội sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên việc cung cấp những thông tin kịp thời, dễ hiểu và có giá trị thiết thực đối với quá trình Quốc hội ban hành quyết sách, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Những tiến triển này sẽ góp phần bảo đảm quyền quyết định ngân sách của Quốc hội và củng cố niềm tin của công chúng đối với hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, hiện nay tất cả các cuộc giám sát của Quốc hội đều có thành phần Kiểm toán nhà nước tham gia. Tổng kiểm toán nhà nước cũng là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đóng góp rất tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước.

Đánh giá cao qua chuyến thăm của Chủ tịch Tòa thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan kiểm toán hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, tạo khuôn khổ vững chắc để tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với bề dày truyền thống lịch sử lâu đời của Tòa Thẩm kế, Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thể học hỏi những kinh nghiệm quý báu của Tòa Thẩm kế trong công tác chuyên môn kiểm toán, đào tạo cán bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao trong lĩnh vực kiểm toán để nâng cao hiệu quả của kiểm toán.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai cơ quan ngày càng gần gũi, hiệu quả, thiết thực hơn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trên cương vị, chức năng, nhiệm vụ của hai bên, tương xứng với quan hệ ngoại giao truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhất trí với Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn, quan hệ hữu nghị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển thông qua việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan kiểm toán hai nước.

Bên cạnh đó, tin tưởng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này sẽ mở ra những hướng hợp tác quan trọng giữa hai cơ quan kiểm toán, cũng như có thể tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo online, các khóa trao đổi kiểm toán viên đến học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau giữa hai bên.