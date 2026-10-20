Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Ngừng cung cấp điện vì lợi ích cá nhân, gây thiệt hại đến người dân thì phải bồi thường

Không thể tự cắt điện nếu không vì mục đích quốc gia và lợi ích công cộng

Cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các đại biểu Tổ 11 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Khánh Hòa, Thái Nguyên và Quảng Ngãi tán thành với sự cần thiết ban hành Luật nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực điện lực; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; việc sửa đổi, bổ sung một số quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định quan tâm đến Điều 3 của dự thảo Luật quy định về áp dụng pháp luật; cho rằng, một số quy định của dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung thêm còn trùng lặp, khó theo dõi và đề nghị chỉnh lý lại toàn bộ Điều này cho rõ ràng, rành mạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Liên quan đến điểm c khoản 2 của Điều 49 quy định ngừng và giảm mức cung cấp điện đối với khách hàng sử dụng điện, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc ngừng cung cấp điện cần hết sức cân nhắc vì luật hiện hành đã quy định. Còn việc ngừng cung cấp điện do vi phạm hành chính thì hiện đã được quy định trong Luật Thủ đô và Luật Phát triển đô thị.

“Về cơ bản, hợp đồng mua bán điện giữa bên bán điện và người tiêu dùng là hợp đồng dân sự, nên không thể tự cắt điện nếu không phải vì mục đích quốc gia và lợi ích công cộng”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11 (Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thái Nguyên). Ảnh: Hồ Long

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần hết sức cân nhắc bổ sung điểm b khoản 2 của Điều 49: “b) Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch của bên bán điện hoặc theo yêu cầu của bên mua điện hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong trường hợp để bảo đảm an toàn thi công các công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, bên bán điện có trách nhiệm thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện ít nhất 5 ngày bằng hình thức thông báo được thống nhất trong hợp đồng mua bán điện”.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nội dung trên cần được quy định chặt chẽ, nhất là việc ngừng cung cấp điện vì mục đích của tổ chức, cá nhân.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Hồ Long

Bổ sung trách nhiệm của các đơn vị quản lý vận hành thủy điện

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 49 “Bộ Công Thương quy định chi tiết về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại khoản 2 Điều này; phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bộ Công Thương quy định nội dung trên là chưa phù hợp vì ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân.

Theo đó, Luật phải quy định việc ngừng cung cấp điện phải được các bên sử dụng điện có liên quan (có khả năng bị thiệt hại, bị ảnh hưởng) đồng ý; nếu việc ngừng cung cấp điện vì lợi ích của cá nhân mà ảnh hưởng, gây thiệt hại đến người dân thì phải bồi thường. Đây là nội dung mới, do đó, cần quy định chặt chẽ và hết sức cân nhắc.

Quan tâm đến nội dung an toàn tính mạng, tài sản cũng như sản xuất, đời sống của Nhân dân, ĐBQH Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) nêu rõ, khoản 1 Điều 77 Luật hiện hành có quy định tại điểm a, điểm b, điểm c về quy trình vận hành, thực hiện đăng ký, kê khai an toàn, bảo đảm an toàn,...

ĐBQH Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, theo đại biểu, quy định như vậy là chưa đủ. Thực tiễn hiện nay nhiều đơn vị quản lý vận hành thủy điện cũng như quản lý các công trình thủy điện chưa thực sự chấp hành tốt những quy định của pháp luật trong quá trình xả lũ, bồi thường thiệt hại nếu có, công khai, minh bạch quy trình vận hành, thậm chí vẫn có những vướng mắc trong quá trình vận hành ảnh hưởng đến đời sống, nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất của người dân.

Theo đại biểu Hà Sỹ Huân, cần thiết xem xét bổ sung tại Điều 77 quy định về trách nhiệm của các đơn vị này để bảo đảm tốt hơn lợi ích của người dân trong quá trình vận hành các công trình thủy điện.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11 (Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thái Nguyên). Ảnh: Hồ Long

Về việc phát triển điện tự sản xuất, tự tiêu thụ từ nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định rõ tiêu chí đánh giá cũng như tiêu chí mua điện, tiêu chí từ chối như thế nào để việc thực hiện được hiệu quả. Đây cũng là giải pháp để góp phần ổn định và bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian tới.