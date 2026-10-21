Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Làm rõ cơ quan quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội

Thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cho ý kiến về cơ quan Bảo hiểm xã hội quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, Bảo hiểm xã hội là cơ quan thuộc Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu

Tại Điều 16 Luật hiện hành có 2 khoản. Cụ thể, khoản 1 Điều 16 quy định “Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan”. Khoản 2 Điều 16 quy định “Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội”.

Tuy nhiên, dự thảo Luật hiện nay đã bỏ khoản 2 Điều 16. Phó Chủ tịch Quốc hội băn khoăn nếu không phải Chính phủ thì ai quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội? Bảo hiểm xã hội bây giờ thuộc cơ quan nào? Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội là một cơ quan rất quan trọng, quản lý quỹ hưu trí của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và những người nộp bảo hiểm. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật thiết kế Điều 16 gồm 2 khoản, trong đó khoản 2 nêu rõ cơ quan quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ... của Bảo hiểm xã hội.

Toàn cảnh thảo luận tại Tổ 11

Ngoài ra, khoản 32 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi Điều 49, Điều 53 của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ Hai, Chính phủ cũng trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần nghiên cứu để sửa ngay tại Luật An toàn, vệ sinh lao động để bảo đảm thống nhất.

Về điều khoản thi hành, dự thảo Luật quy định “Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế”. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, không thể viết chung chung như vậy. Nguyên tắc là luật cũ đã hết hiệu lực, luật mới có hiệu lực rồi thì phải có văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành phù hợp với luật mới. Trong trường hợp văn bản cũ vẫn còn hiệu lực thì phải công bố.

ĐBQH Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) phát biểu

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế, sửa đổi, bổ sung thì văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức hướng dẫn thi hành văn bản đó hết hiệu lực, trừ trường hợp được công bố là tiếp tục có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Văn bản công bố phải được đăng tải trên công báo điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần phải thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

ĐBQH Nguyễn Đăng Bình (Thái Nguyên) phát biểu

Có cơ chế giám sát độc lập, tránh tập trung quyền lực thiếu kiểm soát

Cũng quan tâm đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, ĐBQH Hà Thị Anh Thư (Quảng Ngãi) nêu rõ, hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù thuộc Bộ Tài chính, nhưng dự thảo Luật vẫn giao Bộ Nội vụ làm cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Do đó, đại biểu đề nghị, nghiên cứu giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực lao động, tiền lương và Bộ Y tế đối với trợ cấp hưu trí xã hội.

ĐBQH Hà Thị Anh Thư (Quảng Ngãi) phát biểu

“Việc thống nhất đầu mối sẽ gắn xây dựng chính sách với tổ chức thực hiện, quản lý thu, chi và bảo đảm an toàn Quỹ; đồng thời cần có cơ chế giám sát độc lập, tránh tập trung quyền lực thiếu kiểm soát”, đại biểu Hà Thị Anh Thư nhấn mạnh.

Cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Khánh Hòa) bày tỏ đồng tình với việc tiếp tục duy trì chế độ báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới hằng năm với Quốc hội.

ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Khánh Hòa) phát biểu

Song, đại biểu nhấn mạnh, điều cần quan tâm thêm là chất lượng số liệu và nội dung phân tích, để báo cáo giúp nhận diện những vấn đề cần giải quyết. Đối với phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, việc học tập, tiếp cận việc làm và các dịch vụ thiết yếu có những khó khăn riêng. Nếu chỉ nhìn số liệu chung hoặc số liệu bình quân, có thể chưa thấy đầy đủ hoàn cảnh của các nhóm này.

Vì vậy, đại biểu Chamaléa Thị Thủy đề nghị, trong quá trình tổng hợp báo cáo cần quan tâm phân tích số liệu theo giới, đồng thời có phân tích phù hợp theo dân tộc và địa bàn trên cơ sở dữ liệu có thể khai thác hợp pháp. Qua đó, làm rõ nhóm nào còn khó khăn, khó khăn trong lĩnh vực nào và biện pháp hỗ trợ đã mang lại kết quả ra sao.

ĐBQH Phùng Đức Tiến (Khánh Hòa) phát biểu

ĐBQH Bùi Mạnh Cường (Khánh Hòa) phát biểu