Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (bên phải) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, gắn bó và những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân các khu phố trong tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động, xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả đạt được cho thấy khi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân cùng chung ý chí, cùng hành động thì những việc khó cũng có thể trở thành hiện thực. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương, cộng đồng dân cư ngày càng cao hơn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh nói chung, phường Cẩm Phả và liên khu phố 17, 18, 19 nói riêng cần tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi người dân bắt đầu từ những việc làm cụ thể, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau; đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư. Tiếp tục xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hạnh phúc, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp trong từng gia đình, mỗi con người và từng việc làm cụ thể; liên khu phố 17, 18, 19 tiếp tục là những khu dân cư tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng phường Cẩm Phả trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của thành phố Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho các gia đình khu phố 17, 18, 19, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng Quỹ khuyến học của phường Cẩm Phả 50 triệu đồng. Trung ương tặng 20 phần quà cho các gia đình có công, gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua.

Ông Lê Duy Tiến, Bí thư Khu phố 17, phường Cẩm Phả cho biết, thời gian qua, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp công sức chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đường phố khang trang, sạch đẹp. Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Theo bà Chung Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 17, Chi hội hiện có 103 hội viên. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, nhất là xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh. Trong năm, chi hội phối hợp tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, vận động 102 hộ gia đình cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Thời gian tới, chi hội tiếp tục phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động người dân thực hiện những phần việc thiết thực, phấn đấu 100% gia đình hội viên chấp hành tốt các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân liên khu phố 17, 18, 19 tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp - an toàn - văn minh - trách nhiệm”, “Camera giám sát an ninh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Các khu phố duy trì hiệu quả nhiều câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi với gần 1.200 thành viên tham gia; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%, cả 3 khu phố đều giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu phố 17, 18, 19, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh.

Với tinh thần tương thân, tương ái, từ đầu năm đến nay, các khu phố đã hỗ trợ 71 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 507 trẻ em, học sinh nhân dịp năm học mới 2026-2027 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, cán bộ và nhân dân liên khu phố quyên góp được 51,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 141 hộ gia đình tại 3 khu phố được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng. Các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.