Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Cẩm Phả, TP. Quảng Ninh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tới dự ngày hội

Cùng dự có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà.

Về phía TP. Quảng Ninh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Thu Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phả Phạm Lê Hưng; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Cẩm Phả; cán bộ, đảng viên và nhân dân các khu phố.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định với các đại biểu dự ngày hội

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là di sản vô giá của dân tộc

Vui mừng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi gắn với kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc TP. Quảng Ninh đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than, chung sức, đồng lòng xây dựng TP. Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ, toàn diện mỗi ngày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống rất quý báu, là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh, nguồn lực nội sinh làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, đất nước ta. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” - lời dạy của Bác Hồ kính yêu không chỉ là chân lý mà còn là phương châm hành động, là đường lối chiến lược, là mệnh lệnh từ trái tim của dân tộc, của Tổ quốc gửi đến từng người trong chúng ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu dự ngày hội

Đại đoàn kết không phải là những điều xa xôi mà là tư tưởng, là hành động được thể hiện qua mỗi công việc, mỗi hoạt động hàng ngày; được hình thành và vun đắp từ chính mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi khu dân cư; từ sự tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; từ tinh thần trách nhiệm và ý thức cùng chung tay giải quyết những công việc chung của cộng đồng và chăm lo cho tương lai của thế hệ mai sau.

“Vì vậy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để mỗi người dân nhìn lại những việc đã làm được, nhận diện những điều còn hạn chế, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó và cùng thống nhất quyết tâm xây dựng gia đình, quê hương, đất nước’, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hồ Long

Đặc biệt hơn, năm nay, việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam - là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) chính thức được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là khởi đầu quan trọng cho việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Giữ gìn và phát huy văn hóa chính là giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc, cốt cách và sức sống của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham quan gian hàng trưng bày

Vui mừng trước những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Phả và các khu dân cư đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phường Cẩm Phả là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, cái nôi của giai cấp công nhân vùng mỏ đang ngày càng vươn mình phát triển toàn diện, bền vững.

Phường Cẩm Phả được thành lập từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết số 1679/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sắp xếp 5 phường trung tâm của TP. Cẩm Phả (cũ), gồm: Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây và Cẩm Đông. Phường có diện tích tự nhiên 17,52 km², gồm 20 khu phố, với 61.506 nhân khẩu, đứng thứ 3/54 xã, phường, đặc khu của TP. Quảng Ninh về quy mô dân số; có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 2,1%; đến nay không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đại diện Ban công tác mặt trận liên khu phố báo cáo về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động năm 2026

Đảng bộ phường có 52 tổ chức đảng trực thuộc với 4.420 đảng viên, đứng thứ 2 toàn thành phố. Trong đó, khu phố 17, 18 và 19 với 2.448 hộ, 8.628 nhân khẩu; 3 chi bộ với 380 đảng viên và 785 đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 221-QĐ/TW. Đây là lực lượng nòng cốt trong phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó, giữa người dân với cấp ủy, chính quyền

Qua báo cáo của địa phương và ý kiến của đại diện các khu dân cư, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trong năm qua, liên khu phố 17, 18, 19 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp; duy trì 3 câu lạc bộ dân vũ, 3 câu lạc bộ dưỡng sinh với trên 300 thành viên; tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát khu dân cư năm 2026 với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đại diện Khu phố 17 phát biểu ý kiến

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực, với trên 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các hoạt động bảo vệ môi trường, “Bình dân học vụ số”, cài đặt sử dụng VNeID, chăm sóc sức khỏe nhân dân và vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được triển khai thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.

Đại diện Khu phố 18 phát biểu ý kiến

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa nhân văn. Trong năm, 3 khu phố đã hỗ trợ 71 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà 507 trẻ em, học sinh nhân dịp năm học mới 2026 - 2027; vận động ủng hộ 51,4 triệu đồng hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và nhân dân vẫn đang tiếp tục đóng góp.

Đại diện Khu phố 19 phát biểu ý kiến

Cùng với đó, công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được quan tâm; hỗ trợ 214 hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ trên 18,16 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

“Thay mặt lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP. Quảng Ninh, tôi biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Cẩm Phả nói chung, liên khu 17,18,19 nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân cùng chung ý chí, cùng hành động,đoàn kết phấn đấu thì những việc khó cũng có thể trở thành hiện thực”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ phường Cẩm Phả và các khu phố

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà lưu niệm cho phường Cẩm Phả

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư ngày càng cao hơn. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. Quảng Ninh nói chung, phường Cẩm Phả, liên khu 17, 18, 19 nói riêng sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa, phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, những người có uy tín và những cá nhân tiêu biểu và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó, giữa người dân với cấp ủy, chính quyền. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể hàng ngày, cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Đồng thời, quan tâm đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, cần biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ và khu dân cư. Tiếp tục xây dựng khu an toàn, văn minh, hạnh phúc, phát huy truyền thống văn hóa, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao tặng kinh phí cho Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả

Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng cho các khu phố

Cho biết, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương luôn tin tưởng, đánh giá cao và tự hào về những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể thành phố, TP. Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương phát triển hàng đầu của nước ta.

Cùng với đó, sau Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, gìn giữ và bồi đắp trong từng gia đình, trong mỗi con người và trong từng việc làm cụ thể, liên khu 17,18,19 sẽ tiếp tục là khu phố tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa phường Cẩm Phả trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của thành phố Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công của các khu phố

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công của các khu phố

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã nghe đại diện Ban công tác mặt trận liên khu phố báo cáo về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của liên khu phố.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao hoa và quà tặng Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ phường Cẩm Phả và Khu phố 17, 18, 19; trao tặng kinh phí cho Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả trị giá 50 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ phường Cẩm Phả

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công của Khu phố 17, 18, 19.