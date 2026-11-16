Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Ninh

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã chung vui cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân liên khu phố 17, 18 và 19 (Cẩm Phả).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và ông Quản Minh Cường chung vui cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cẩm Phả tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, các khu phố tích cực vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư văn hóa, phường văn minh.

Nhiều mô hình thiết thực được duy trì như “Khu phố xanh, sạch, đẹp - an toàn - văn minh - trách nhiệm”, “Camera giám sát an ninh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Các khu phố có gần 1.200 thành viên tham gia các câu lạc bộ văn hóa, thể thao; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Từ đầu năm, các khu phố đã hỗ trợ 71 gia đình khó khăn, tặng quà cho 507 trẻ em, học sinh với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 51,4 triệu đồng.

Trong phát triển kinh tế, 141 hộ được tiếp cận vốn vay với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng. Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai, 100% khu dân cư, tổ dân phố và chi hội đoàn thể duy trì nhóm Zalo phục vụ kết nối, trao đổi thông tin.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương tinh thần đoàn kết, những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các khu phố trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Ông nhấn mạnh vai trò chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn thành phố Quảng Ninh, phường Cẩm Phả tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa; tăng cường gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng phường Cẩm Phả và các khu phố.

Ông cũng đề nghị đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư; tiếp tục xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, hạnh phúc, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ủng hộ Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả 50 triệu đồng, trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công và gia đình tiêu biểu. Ông Quản Minh Cường tặng quà động viên phường Cẩm Phả và nhân dân các khu phố.

Tự hào truyền thống, tiếp nối hành trình Vùng mỏ

Tối cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Công nhân, phường Cẩm Phả tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Trở về ký ức - 90 năm truyền thống Vùng mỏ, tiếp nối hành trình Cẩm Phả”.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường cùng các đại biểu tham quan không gian trải nghiệm ký ức.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Chương trình gồm ba phần: “Sử thi”, “Trở về ký ức” và “Đoàn tụ”, tái hiện những dấu mốc lịch sử, chiều sâu văn hóa và quá trình phát triển của Cẩm Phả gắn với truyền thống 90 năm của công nhân Vùng mỏ và ngành Than. Qua đó, khắc họa hình ảnh những thế hệ thợ mỏ kiên cường, giàu ý chí, đoàn kết, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ca khúc "Cẩm Phả rạng ánh bình minh" do đồng chí Quản Minh Cường sáng tác lời.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc, trong đó có những người con quê hương Cẩm Phả. Đáng chú ý, ca khúc “Cẩm Phả rạng ánh bình minh” do ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy sáng tác lời.

Chương trình không chỉ tôn vinh truyền thống lịch sử vẻ vang của công nhân Vùng mỏ, ngành Than mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương cho cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.