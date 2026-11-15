Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Cẩm Phả

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại liên khu phố 17, 18 và 19, phường Cẩm Phả. (Ảnh: Đức Dương)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đức Dương)

Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, vui tươi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan gian hàng trưng bày và bữa cơm đoàn kết giữa đại biểu với nhân dân các khu phố.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các khu phố trong tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả đạt được cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân. Khi chung ý chí, hành động, những nhiệm vụ khó khăn cũng có thể được thực hiện hiệu quả.

Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, vui tươi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan gian hàng trưng bày và bữa cơm đoàn kết giữa đại biểu với nhân dân các khu phố. (Ảnh: Đức Dương)

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh nói chung, phường Cẩm Phả và liên khu phố 17, 18, 19 nói riêng tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín và cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, cần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư; tiếp tục xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hạnh phúc, để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Quỹ khuyến học của phường Cẩm Phả 50 triệu đồng; trao tặng 20 phần quà cho các gia đình có công, gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn. (Ảnh: Đức Dương)

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khắc Định trao tặng Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả 50 triệu đồng và 20 suất quà cho các gia đình có công, gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. Ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng quà động viên phường Cẩm Phả và nhân dân các khu phố.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng quà động viên phường Cẩm Phả và nhân dân các khu phố. (Ảnh: Đức Dương)

Thời gian qua, liên khu phố 17, 18 và 19 phường Cẩm Phả tích cực triển khai các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh với nhiều mô hình thiết thực. Cả 3 khu phố duy trì danh hiệu khu phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%; các câu lạc bộ văn hóa, thể thao thu hút gần 1.200 thành viên. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, với 71 gia đình khó khăn được hỗ trợ, 507 trẻ em, học sinh được tặng quà với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Người dân cũng quyên góp 51,4 triệu đồng hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Trong phát triển kinh tế, 141 hộ được tiếp cận vốn vay với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng. Các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao kỹ năng số và kết nối người dân.