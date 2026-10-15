Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp về công tác lập pháp các tháng cuối năm 2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp

Dự cuộc họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; đại diện lãnh đạo Vụ Pháp luật và Tư pháp, các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cùng một số cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã nghe Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp báo cáo về: những vấn đề lớn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; kết quả thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đến nay; việc rà soát, chuẩn bị các đề xuất của Chính phủ về bổ sung nhiệm vụ lập pháp mới vào Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; nội dung trao đổi, thống nhất hướng dẫn việc rà soát, hoàn thiện về kỹ thuật văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án gồm 39 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu đối với 4 dự án luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại cuộc họp

Trong đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì phụ trách 14 nội dung, gồm 11 dự án luật, 1 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, 1 báo cáo và 1 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong các nội dung do Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phụ trách có 4 dự án, báo cáo thuộc trách nhiệm chủ trì chuẩn bị của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp

Đến nay, cơ quan trình đã hoàn thiện hồ sơ và trình Quốc hội 10 nội dung; 4 nội dung còn lại đang được các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính thức trình Quốc hội: gồm dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã tổ chức họp toàn thể để thẩm tra, có ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý 12/14 nội dung; 2/14 nội dung Chính phủ chưa có tài liệu chính thức.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành phát biểu tại cuộc họp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu tại cuộc họp

Đối với các nhiệm vụ lập pháp theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cần hoàn thành ngay trong năm 2026, Bộ Tư pháp cho biết, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Hai 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó 6 văn kiện dự kiến có nhiều nội dung cần nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ lập pháp. Sau khi văn kiện được công khai, cùng với chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Công văn số 246/UBTVQH16-PLTP, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát các văn kiện của Đảng, các kết luận, chỉ đạo mới để báo cáo Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Định hướng lập pháp nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Kỳ họp thứ Hai có số lượng dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua nhiều nhất từ trước đến nay. Hầu hết các dự án luật được xem xét thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, gồm cả một số dự án luật khá quan trọng và phức tạp. Vì vậy, thời gian từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật đến khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành và trình Chủ tịch nước công bố rất ngắn.

Đặc biệt, đối với các luật được xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, công tác rà soát kỹ thuật được thực hiện qua hai khâu. Trước khi Quốc hội thông qua, Bộ Tư pháp giữ vai trò chủ yếu trong việc rà soát kỹ thuật văn bản. Sau khi Quốc hội thông qua, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chịu trách nhiệm rà soát kỹ thuật lần cuối trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Nhấn mạnh thời gian rất gấp nhưng khối lượng công việc rất nhiều và vô cùng khó khăn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và Thường trực các Ủy ban chuyên môn cử một Phó Chủ nhiệm Ủy ban hoặc ĐBQH chuyên trách là người chủ trì theo dõi dự án luật tham gia rà soát cùng Bộ Tư pháp trước khi Quốc hội thông qua. Cùng với đó, Bộ chủ trì soạn thảo dự án luật cũng phải cùng tham gia. Khâu rà soát kỹ thuật trước khi Quốc hội thông qua cũng là một bước chuẩn bị cho việc rà soát sau khi thông qua.

Các đại biểu dự cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Về bố trí lịch họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sắp xếp lịch làm việc của Quốc hội một cách hợp lý, không nên dồn hết các luật thông qua vào hai ngày cuối của Kỳ họp thứ Hai. Với những dự án luật bảo đảm chất lượng, thông qua theo quy trình thủ tục rút gọn, có thể xem xét, thông qua ngay tại đợt 1 của Kỳ họp.

Đối với những luật, bộ luật quan trọng, phức tạp như dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), dự án Luật Đất đai (sửa đổi)..., Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần bố trí thời gian hợp lý để các cơ quan có thời gian kịp thời tiếp thu và hoàn thiện các dự án luật, dự án bộ luật. Đồng thời, giao Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp làm việc với Văn phòng Quốc hội để kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí lịch họp phù hợp.