Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên:Trung ương không có chủ trương sáp nhập xã, phường trên diện rộng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Chiều 14.10, tại xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại xã Phú Thiện đến các điểm cầu tại các xã, phường: Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại xã Phú Thiện đến các điểm cầu tại các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai

Tại buổi tiếp xúc, không khí diễn ra thẳng thắn, cởi mở. Cử tri các xã, phường đã phản ánh nhiều vấn đề sát sườn với đời sống dân sinh như: việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại sau bão số 13; nâng cấp hạ tầng giao thông liên xã, cải tạo các công trình nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu; việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động nghỉ theo Nghị định 178.

Đáng nói, cử tri phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi còn chậm, thiếu hướng dẫn cụ thể, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thuế. Đặc biệt, cử tri đề nghị gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Cử tri Trần Công Hoan nêu ý kiến, cần gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức; cán bộ nào không hướng dẫn người dân thì coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ

Cử tri Trần Công Hoan, trú tại xã Phú Thiện, thẳng thắn cho biết, tỉnh Gia Lai giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền cấp sở, ngành rất nhanh. Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ vẫn diễn ra ở cấp cơ sở. Các thủ tục hành chính về đất đai, về thuế, người dân không biết, hộ kinh doanh không biết, cũng không được hướng dẫn, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề.

Theo ông Hoan, trong các quy định của Nhà nước hiện nay chưa có quy định rõ về trách nhiệm hướng dẫn người dân của cán bộ, công chức. Cần có quy định rõ ràng, các cơ quan phải bố trí người hướng dẫn và gắn trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức; cán bộ nào không hướng dẫn người dân thì coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có như thế, người dân mới tin tưởng.

Ngoài những vấn đề dân sinh, một số cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là những tác động đến tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức và đời sống người dân ở cơ sở.

Cử tri mong muốn các chủ trương liên quan tiếp tục được thông tin rõ ràng, đồng thời việc rà soát, sắp xếp nếu có cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm ổn định tổ chức và tạo thuận lợi cho người dân.

Cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã thông tin về chủ trương của Trung ương đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Bây giờ có chủ trương sáp nhập nữa hay không? Hội nghị Trung ương 3, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định rất rõ là Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh hay cấp xã. Tỉnh thì đương nhiên là không.”

Tuy nhiên, với cấp xã, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương không có chủ trương đại trà, nhưng tùy theo yêu cầu và tình hình thực tế, từng địa phương có thể rà soát quy mô dân số, tổng diện tích và các điều kiện thực tế để đánh giá khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra. Việc này thuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trước Trung ương.

Nhân dịp này, hưởng ứng Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Viettel đã trao tặng 300 xe đạp cho các em học sinh hiếu học, vượt khó trên địa bàn; đồng thời khánh thành và bàn giao thư viện mới cho Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Phú Thiện), tiếp thêm động lực cho các em bước vào năm học mới.