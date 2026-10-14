Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Hội nghị tổ chức tại điểm cầu chính xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại xã Phú Thiện đến một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để đông đảo cử tri tham gia, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với Quốc hội cùng các cơ quan chức năng.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cử tri tập trung phản ánh nhiều vấn đề thiết thực liên quan đời sống nhân dân như công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ thiệt hại sau bão số 13; đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông liên xã; cải tạo các công trình nước sinh hoạt; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178 của Chính phủ.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Nhiều ý kiến cũng đề cập những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, thuế. Cử tri kiến nghị cần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Bên cạnh đó, một số cử tri bày tỏ quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính và những tác động đối với cán bộ, công chức cũng như đời sống nhân dân ở cơ sở. Cử tri mong muốn các chủ trương, chính sách liên quan tiếp tục được tuyên truyền, thông tin đầy đủ, bảo đảm quá trình triển khai phù hợp thực tiễn và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thông tin về chủ trương của Trung ương đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Đồng chí cho biết, Trung ương không có chủ trương tiếp tục sáp nhập cấp tỉnh, đồng thời không thực hiện việc sắp xếp cấp xã một cách đại trà. Việc rà soát, điều chỉnh (nếu có) sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị liên quan Trung ương và Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn Viettel trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: HOÀNG QUI).

Nhân dịp này, hưởng ứng Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn Viettel trao tặng 300 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn. Đồng thời khánh thành, bàn giao thư viện mới cho Trường tiểu học Lý Tự Trọng, góp phần cải thiện điều kiện học tập, khuyến khích phong trào đọc sách trong nhà trường.