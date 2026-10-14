Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp xúc cử tri tại Gia Lai

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính xã Phú Thiện đến các phường, xã: Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin nhanh đến cử tri về nội dung, kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Cử tri các xã, phường bày tỏ vui mừng, đánh giá cao kết quả Kỳ họp, cho rằng thành công của Kỳ họp tạo khí thế và động lực mới cho cả nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 6

Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng và địa phương quan tâm hướng dẫn, rút gọn thủ tục về đất đai, đảm bảo các chính sách thu hồi đất khi thực hiện dự án trên địa bàn; đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng; có chính sách bình ổn, trợ giá đối với người dân sản xuất nông nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ, lao động nghỉ theo chế độ 178. Nghiên cứu, hỗ trợ chế độ chính sách cho người cao tuổi, yếu thế, cô đơn; đổi mới việc lấy ý kiến cử tri, góp ý một số luật, chính sách có tính khoa học, mang tính chuyên đề, nhóm chuyên đề để nâng cao chất lượng. Quan tâm đầu tư hệ thống xử lý rác thải nông thôn, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường; có chính sách hỗ trợ về phương tiện, máy móc cho cán bộ không chuyên trách hoạt động tại thôn, buôn nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số được hiệu quả…

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri tham dự hội nghị

Cử tri tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành và các địa phương đã tiếp thu, trực tiếp trả lời, giải thích một số kiến nghị, thắc mắc của cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, ĐBQH khóa XVI sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, đồng thời mong muốn cử tri, nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để Quốc hội xem xét, có cơ chế, chính sách tháo gỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống cho người dân.

Cử tri phát biểu, kiến nghị tại hội nghị

Cử tri phát biểu, kiến nghị tại hội nghị

Cử tri phát biểu, kiến nghị tại hội nghị

Cử tri phát biểu, kiến nghị tại hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm công tác; sâu sát với cơ sở và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm

Lãnh đạo Sở Tài chính trả phát biểu làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm

Đoàn cũng sẽ kịp thời tiếp nhận, đề nghị và giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri; tích cực phối hợp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất với Trung ương và Quốc hội những chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp nhằm khai thác, phát huy tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh nổi trội của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...