Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Phái đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tham dự cuộc làm việc có đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội cùng đại diện nhiều doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động và quan tâm hợp tác thương mại, đầu tư tại Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn coi trọng EU là một trong những đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, không chỉ về vốn đầu tư mà còn trong chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực thi pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đại diện Phái đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động, điểm đến đầu tư hấp dẫn, tin cậy của các doanh nghiệp quốc tế.

Phái đoàn đánh giá việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là dấu mốc lịch sử, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới; hoan nghênh những định hướng của Việt Nam về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư chất lượng cao; khẳng định cam kết đầu tư, kinh doanh lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển kinh tế và môi trường đầu tư, kinh doanh; y tế và an sinh xã hội; khoa học, công nghệ và phát triển bền vững.

Đại diện các doanh nghiệp châu Âu quan tâm đến việc tham vấn doanh nghiệp trong xây dựng pháp luật, các chính sách về y tế, dược phẩm, bảo hiểm, mua sắm công, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn thực phẩm, hàng không - vũ trụ, kinh tế tuần hoàn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Minh Hiếu phát biểu. Ảnh: Hồ Long

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình phát biểu. Ảnh: Hồ Long

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phạm Trọng Cường phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đại diện các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành đã trao đổi, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Các cơ quan Việt Nam đề nghị doanh nghiệp châu Âu tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, tận dụng các sáng kiến của EU, đặc biệt là sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Bosch phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - EU, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2026; khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả với EU trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU-ABC, EuroCham và các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường trao đổi đoàn, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; ưu tiên hợp tác trong những lĩnh vực EU có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, hạ tầng cảng biển và đô thị thông minh.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp châu Âu có tiếng nói tích cực thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, hiệu quả các cam kết hợp tác, nhất là trong khuôn khổ JETP; mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh và bền vững; góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – EU ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.