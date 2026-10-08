Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên họp của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-153 và triển khai các hoạt động song phương tại Đông Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Dar es Salaam. Đón Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có Đại sứ Vũ Thanh Huyền, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn (Viettel-Tanzania, Halotel và Viettel-Burundi, Lumitel).

Ngay sau khi tới nơi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania. Đây là công trình văn hóa-chính trị có ý nghĩa đặc biệt, được khánh thành vào dịp mùng 2/9/2025 nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời là công trình đầu tiên về Bác tại khu vực Đông Phi.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và nền ngoại giao Việt Nam.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc gặp mặt thân mật với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Tại cuộc gặp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền đã báo cáo tóm tắt về tình hình công tác, nhân sự của Cơ quan đại diện, cũng như những nét lớn trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước khu vực Đông Phi thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ cùng kết quả thiết thực mà tập thể Đại sứ quán đã đạt được dù phải triển khai nhiệm vụ trên địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn và nhiều thách thức. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin sâu rộng đến các cán bộ ngoại giao về tình hình phát triển kinh tế-xã hội khởi sắc của đất nước trong nửa đầu năm 2026, đồng thời nhấn mạnh tinh thần đổi mới mạnh mẽ từ tư duy "quản lý" sang "kiến tạo phát triển" của Quốc hội khóa mới.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đại sứ quán tập trung triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị song phương, phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh và đưa ngoại giao nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác, chủ động thúc đẩy thành lập và phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư; đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại địa bàn.

Quan tâm và chăm lo sâu sát đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; đổi mới phương thức để thực sự đồng hành, hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại và hướng về cội nguồn.

Thay mặt tập thể Cơ quan đại diện, Đại sứ Vũ Thanh Huyền khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội; quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Tanzania và khu vực Đông Phi ngày càng gắn kết, phát triển thực chất, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.