Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Tanzania

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và Tập đoàn Halotel thăm cơ sở làm việc của Halotel. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Tại buổi làm việc với Công ty Halotel, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn công tác đã nghe Ban giám đốc doanh nghiệp báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật tại địa bàn.

Trải qua quá trình phát triển, Halotel hiện là mạng viễn thông có vùng phủ sóng nông thôn lớn nhất tại Tanzania, đóng góp tích cực vào hạ tầng số và công tác an sinh xã hội nước sở tại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực làm chủ công nghệ của tập thể cán bộ, công nhân viên Halotel.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Halotel. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Halotel không chỉ là dự án kinh tế đơn thuần mà còn là biểu tượng sinh động cho sự hợp tác thành công giữa hai nước; đồng thời khẳng định, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn sát cánh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp Việt Nam vững vàng đầu tư, phát triển bền vững tại địa bàn Đông Phi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì Diễn đàn triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Tanzania. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Ngay sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã dự và phát biểu khai mạc Tọa đàm “Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Tanzania”.

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của đại diện các cơ quan quản lý đầu tư, thương mại hai nước, cùng hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và Tanzania.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Diễn đàn triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Tanzania. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy sâu rộng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đi vào thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh tương thích.

Phó Chủ tịch Quốc hội thông tin đến các đối tác về định hướng đổi mới tư duy lập pháp từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển” của Quốc hội Việt Nam, cam kết xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng để đón làn sóng đầu tư, giao thương song phương.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Tanzania. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) cùng cơ quan quản lý đầu tư, thương mại Tanzania trình bày chi tiết về các chính sách, quy định pháp luật và các cơ hội xúc tiến mới trong xuất nhập khẩu nông sản, dệt may, logistics và công nghệ số.

Đại diện doanh nghiệp hai nước cũng đã cởi mở chia sẻ, thảo luận để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính, thuế, thị thực và hệ thống kết nối tài chính.

Sự kiện khép lại với chương trình giao thương trực tiếp - B2B sôi động giữa các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội ký kết hợp đồng thương mại thực chất trong thời gian tới.

Chuỗi hoạt động thành công tại thủ đô Dar es Salaam đã tạo xung lực mạnh mẽ cho ngoại giao kinh tế trước khi Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác di chuyển tới Arusha để tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 153 IPU-153.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Tanzania. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và Tập đoàn Halotel thăm cơ sở làm việc của Halotel. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và Tập đoàn Halotel thăm cơ sở làm việc của Halotel. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và Tập đoàn Halotel thăm cơ sở làm việc của Halotel. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania)