Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đồng IPU-153. (Ảnh: Bảo Chi)

Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 153 (IPU-153) với chủ đề “Tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả” đã chính thức khai mạc vào tối ngày 5/10/2026 tại Arusha, Tanzania và sẽ diễn ra đến hết ngày 9/10/2026.

Đây là kỳ họp thứ hai của IPU trong năm 2026, với sự tham dự của 39 Chủ tịch và 65 Phó Chủ tịch Nghị viện các quốc gia thành viên, cùng đại diện của các cơ chế nghị viện liên khu vực.

Phát biểu trong Lễ khai mạc, Tổng Thư ký IPU Anda Filip nhấn mạnh 3 ưu tiên trong Chiến lược IPU giai đoạn 2027-2031 là xây dựng nghị viện vững mạnh và bao trùm, thúc đẩy ngoại giao nghị viện và cùng hành động, tăng cường hiệu quả và khả năng đáp ứng tốt hơn của IPU; đề cao vai trò của ngoại giao nghị viện trong các tiến trình toàn cầu, trong nỗ lực đổi mới hệ thống đa phương và trong thúc đẩy tham vấn, đối thoại, giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột quốc tế và khu vực hiện nay; bà cũng bày tỏ quan tâm lớn đến các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI) và kêu gọi nghị viện các nước ưu tiên tăng cường năng lực lập pháp về AI, thúc đẩy hợp tác xây dựng những quy tắc, khuôn khổ toàn cầu về an toàn AI.

Chủ tịch IPU Tulia Ackson nhấn mạnh không quốc gia hay nghị viện nào có thể tự giải quyết các vấn đề toàn cầu như ứng phó khí hậu, bảo đảm hòa bình hay xây dựng trật tự quốc tế công bằng mà cần hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương; cho rằng những khủng hoảng toàn cầu cuối cùng đều tác động đến đời sống của các cộng đồng, do đó các nghị viện cần nhìn nhận vấn đề toàn cầu qua trải nghiệm của người dân; các nghị viện có thể tăng cường quản trị tốt, bảo đảm các thể chế trách nhiệm, minh bạch thông qua việc đưa tiếng nói của cộng đồng vào luật pháp, ngân sách và giám sát, tăng cường tham gia của phụ nữ, thanh niên và các nhóm yếu thế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự Đại hội đồng IPU-153 tại Tanzania. (Ảnh: Bảo Chi)

Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba đề cao IPU tiếp tục là diễn đàn để các nghị viện trao đổi kinh nghiệm và củng cố các thiết chế dân chủ, cùng nhau tìm giải pháp chung cho những thách thức toàn cầu, tăng cường ngoại giao nghị viện và đóng góp vào hòa bình, công lý, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Tanzania Mussa Azzan Zungu đề nghị chuyển quan hệ giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu từ mô hình phụ thuộc sang quan hệ đối tác bình đẳng, các nước Nam bán cầu cần tham gia vào quá trình quyết định toàn cầu và chia sẻ lợi ích.

Kết thúc hoạt động tại Dar es Salaam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội tham dự IPU-153 tại Arusha, Tanzania từ chiều tối 5/10.

Trong các ngày 5-6/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã tham dự Lễ Khai mạc và Phiên thảo luận cấp cao IPU-153; đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Tanzania, Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch Hạ viện Australoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga và Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Algeria.

Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchembabày tỏ trân trọng tình bạn quốc tế giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Tanzania Julius Nyerere, tài sản vô giá và nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Tanzania tới Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; đánh giá cao sự phát triển, những cải cách thể chế mạnh mẽ của Việt Nam cũng như những nỗ lực bền bỉ của công ty Halotel, thương hiệu của Tập đoàn Viettel đầu tư ở sở tại, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tanzania; khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số; cho biết Tanzania đang tập trung phát triển hệ thống tưới tiêu và đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư nuôi trồng, sản xuất và chế biến nông nghiệp tại Tanzania.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba. (Ảnh: Bảo Chi)

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba; hoan nghênh Tanzania có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Việt Nam; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đồng thời, đề nghị Chính phủ Tanzania thúc đẩy đàm phán các hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng và tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty Halotel hoạt động hiệu quả, tham gia vào các dự án liên quan tại Tanzania.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ con người Việt Nam kiên cường, dũng cảm trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và vươn mình phát triển mạnh mẽ như hiện nay, là một thành viên mà ASEAN tự hào, đáng học hỏi; đề nghị hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy ASEAN gắn kết, hòa bình, trung lập, tự do, phát triển, nhất là tăng cường thương mại nội khối, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng của khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên gửi lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến các Lãnh đạo Nghị viện Malaysia. (Ảnh: Bảo Chi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên gửi lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến các Lãnh đạo Nghị viện Malaysia; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương thời gian tới, cho rằng hai nước có tiềm năng hợp tác phát triển và sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm Halal; để tăng cường gắn kết cùng phát triển của ASEAN, Phó Chủ tịch Diên đề xuất Quốc hội các nước thành viên rà soát hàng năm tình hình hợp tác, thúc đẩy thương mại nội khối để khuyến khích Chính phủ tăng cường chuyển hóa các cam kết, định hướng hợp tác thành các hành động cụ thể của ASEAN. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kênh nghị viện ở cấp cao, cấp ủy ban trực thuộc cũng như thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ, đại biểu dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick đặc biệt đánh giá cao kết quả chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tháng 8/2026 đã tạo thêm xung lực mạnh mẽ cho triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại hai nước đang phát triển rất nhanh, Việt Nam là đối tác đứng thứ tư trong lĩnh vực giáo dục với khoảng 36.000 sinh viên đang học tập tại Australia; khẳng định hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn khu vực châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng; dù khác biệt quan điểm trên một số vấn đề nhưng không làm cản trở quan hệ hợp tác, đối thoại, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; đề nghị ủng hộ ứng cử vào vị trí Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026-2029.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick. (Ảnh: Bảo Chi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Milton Dick và các lãnh đạo Hạ viện Australia; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn ở cấp cao, địa phương, bộ, ngành, nhóm nghị sĩ và cộng đồng doanh nghiệp để tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực; đề nghị Quốc hội hai nước xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thương mại hướng tới kim ngạch 20 tỷ USD và mục tiêu tăng gấp đôi dòng vốn đầu tư trong vòng 5 năm; đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Australia sinh sống ổn định, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước; đánh giá cao ứng cử của Chủ tịch Milton Dick và đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nghị viện, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS 1982.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đánh giá cao việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cho rằng hai nước nên thúc đẩy việc gặp gỡ, trao đổi song phương bên lề các diễn đàn đa phương thành truyền thống hợp tác; đánh giá cao hợp tác Quốc hội hai nước và đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho chuyến thăm Việt Nam trong tháng 11/2026 của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, trong đó có việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác nghị viện, địa phương; cho biết Chủ tịch Matviyenko mong muốn được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đánh giá cao việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. (Ảnh: Bảo Chi)

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao các thành tựu mà Chính phủ và Hội đồng Liên bang Nga đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và giải quyết các vấn đề lớn của đất nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành tình cảm đặc biệt, đoàn kết, hữu nghị truyền thống với Liên Xô trước đây cũng như với Nga hiện nay; khẳng định sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Chủ tịch Matviyenko. Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi, chia sẻ đánh giá, nhận định về các vấn đề quốc tế, khu vực được thảo luận trong khuôn khổ IPU-153.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Algeria Mohammed Larbi Slimani bày tỏ trân trọng quan hệ truyền thống hữu nghị, sự ủng hộ lẫn nhau và cùng chia sẻ những tầm nhìn chiến lược giữa Việt Nam và Algeria; trân trọng mời Phó Chủ tịch Diên sớm thăm Algeria để thúc đẩy hợp tác Nghị viện, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, trong đó có hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Algeria và qua Algeria để tiếp cận các thị trường khu vực.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Algeria Mohammed Larbi Slimani bày tỏ trân trọng quan hệ truyền thống hữu nghị, sự ủng hộ lẫn nhau và cùng chia sẻ những tầm nhìn chiến lược giữa Việt Nam và Algeria. (Ảnh: Bảo Chi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Algeria tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và ông Slimani được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác nghị viện, thúc đẩy hợp tác dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, khoa học - công nghệ và đàm phán một hiệp định thương mại tạo nền tảng cho các hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước; mong muốn Thượng viện Algeria tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Algeria, góp phần đưa hợp tác dầu khí trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn khổ IPU-153 trong các ngày tiếp theo. Trong ngày 7/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao và tiếp tục có các cuộc hội kiến với Lãnh đạo IPU và nghị viện các nước.