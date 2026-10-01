Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự Đại hội đồng IPU 153, làm việc tại Tanzania, thăm chính thức Nam Phi

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của IPU, làm việc tại Tanzania, thăm chính thức Nam Phi. (Nguồn: Thanh Niên)

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip và Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh nghị viện thế giới tại Arusha, Tanzania, tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania và thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi từ ngày 1-8/10.

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 1/10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 153 diễn ra từ ngày 5-9/10 với chủ đề chính là tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả.

Đại hội đồng dự kiến sẽ thông qua nghị quyết phát triển xã hội bao trùm cho tất cả mọi người, các chiến lược nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người quyết tật, Hội đồng điều hành IPU cũng sẽ bầu Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026-2029.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và các nước châu Phi không ngừng phát triển và đã làm một kênh hợp tác quan trọng thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và châu Phi và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước và các bên thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp tích cực, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Tanzania có quan hệ hữu nghị truyền thống và đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1965. Việt Nam là một trong những nước có đầu tư lớn tại Tanzania với liên doanh viễn thông Halotel, đứng thứ 12/81 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Tanzania.

Với Nam Phi, tháng 11/2025, hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược và Nam Phi là đối tác thương mại, thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Hai bên cũng đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, môi trường và giáo dục đào tạo.

Dự kiến trong chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tại 2 nước châu Phi, Phó Chủ tịch quốc hội sẽ dự lễ khai mạc và phát biểu tại phiên toàn thể Đại hội đồng IPU 153, hội kiến Tổng thư ký và Chủ tịch IPU, tiếp xúc song phương với các trưởng đoàn nghị viện các nước tham gia và hội kiến lãnh đạo cấp cao Tanzania và Nam Phi và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác tại 2 nước này.