Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với các cơ quan về hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đồng chủ trì cuộc làm việc

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Tài chính; đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; Bộ Tư pháp…

Cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc làm việc

Quang cảnh cuộc làm việc

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc làm việc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình các vấn đề được đại biểu quan tâm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại cuộc làm việc

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu phát biểu tại cuộc làm việc

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại cuộc làm việc

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai Đào Trung Chính trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc