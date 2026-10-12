Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm việc với các cơ quan về hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sáng 12/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng chủ trì buổi làm việc với các cơ quan có liên quan về tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Tài chính; đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; Bộ Tư pháp…
Cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Hai tới.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-hong-dien-lam-viec-voi-cac-co-quan-ve-hoan-thien-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-10433603.html