Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên: Khắc phục tình trạng phân tán trong quản lý biển
Thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai, sáng 24/10 về Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị phân định rõ thẩm quyền giữa quản lý tổng hợp và quản lý chuyên ngành về không gian biển.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-hong-dien-khac-phuc-tinh-trang-phan-tan-trong-quan-ly-bien-10440341.html