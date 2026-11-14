Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên giao 5 nhiệm vụ phát triển Trường Đại học Điện lực giai đoạn mới

Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966-2026). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đến dự và chúc mừng nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng các vị đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Truyền thống Trường Đại học Điện lực.

Cùng dự lễ kỷ niệm có đại diện các cơ quan Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Lữ đoàn 162 Hải quân, các cơ quan công an, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác.

Về phía Trường Đại học Điện lực, tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu, các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động cùng toàn thể học sinh, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và cựu học viên.

Từ trường kỹ thuật điện đến đại học đa ngành

Trường Đại học Điện lực kế thừa truyền thống đào tạo kỹ thuật từ Trường Kỹ nghệ Thực hành, thành lập năm 1898. Ngày 8/2/1966, trong bối cảnh miền Bắc phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ, Bộ Công nghiệp nặng quyết định tách Trường Trung Cao Cơ điện thành Trường Trung học Kỹ thuật Điện và Trường Trung học Cơ khí. Trường Trung học Kỹ thuật Điện, tiền thân của Trường Đại học Điện lực ngày nay, được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành điện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Trải qua nhiều lần đổi tên, chia tách và phát triển, ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 111/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực. Quyết định mở ra giai đoạn phát triển mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác.

Hiện nay, Trường Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ ngành năng lượng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trường đào tạo ở ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với các lĩnh vực gắn với kỹ thuật điện, năng lượng, công nghệ và kinh tế.

Cùng với đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đối tác trong nước, quốc tế. Năm 2026, trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy, mở rộng cơ hội học tập và lựa chọn ngành nghề cho người học.

Đào tạo nhân lực trình độ cao, làm chủ công nghệ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch năng lượng và làm chủ công nghệ đòi hỏi nhà trường nâng cao năng lực, tập trung nguồn lực và xác định rõ hướng phát triển.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thời gian tới, nhà trường hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng. Qua đó, trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, kỹ thuật của đất nước.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, nhà trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chương trình với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo sau đại học và phát triển đội ngũ chuyên gia. Người học cần có nền tảng chuyên môn vững, năng lực số, khả năng sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp.

Nhà trường tập trung phát triển đội ngũ nhà khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuyên sâu, lựa chọn những bài toán thiết thực của ngành năng lượng để nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao. Hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế phải góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của nhà trường và đất nước.

Đổi mới quản trị và chuyển đổi số phải trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhà trường cần xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương, minh bạch, tạo điều kiện để người có năng lực phát huy thế mạnh, ghi nhận những đóng góp và giúp người học phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chứng kiến Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho PGS.TS Đinh Văn Châu.

Hiệu trưởng Đinh Văn Châu nhấn mạnh trách nhiệm của mình cùng tập thể lãnh đạo trong việc cụ thể hóa các định hướng thành nhiệm vụ có trọng tâm, xác định rõ trách nhiệm và kết quả cần đạt, tạo sự đồng thuận để toàn trường cùng thực hiện.

Năm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà trường thực hiện

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Điện lực đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ một cơ sở đào tạo trung học chuyên ngành với cơ sở vật chất đơn sơ, quy mô nhỏ, trường đã phát triển vượt bậc về quy mô đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và quản lý, từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nhà trường hiện có gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ và hơn 800 cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo

Những năm gần đây, trường đã đổi mới cơ chế, phương pháp quản lý và đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, mở rộng các ngành đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm tại doanh nghiệp. Trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những đổi mới đó góp phần nâng cao chất lượng sinh viên, học viên tốt nghiệp và khẳng định thương hiệu nhà trường. Nhiều thế hệ học viên, sinh viên đã trưởng thành, trở thành cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đóng góp cho ngành Công Thương và cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên biểu dương, chúc mừng những thành tựu của nhà trường, ghi nhận đóng góp bền bỉ, tâm huyết và hiệu quả của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, người lao động đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng nhà trường; NGUT.PGS.TS Vũ Đình Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, trong đó tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực quyết định năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia. Giáo dục đại học cần chuyển mạnh theo hướng vừa làm tốt nhiệm vụ đào tạo, vừa trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức, công nghệ, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, người lao động cùng toàn thể học viên, sinh viên nhà trường tập trung thực hiện năm nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết có tính chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Trường cần cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình hành động, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

Nhà trường cần củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, bộ môn và tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giảng viên, giữ vững đoàn kết, kỷ cương và thống nhất trong thực hiện chiến lược phát triển.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, lấy chất lượng đào tạo và năng lực thực tiễn của người học làm trọng tâm. Phát triển đào tạo đa ngành trên nền tảng thế mạnh về điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ. Tăng cường đào tạo thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực số và khả năng thích ứng của người học.

Trường cần chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và các lĩnh vực kỹ thuật mới. Qua đó, giúp người học và người nghiên cứu có khả năng làm chủ, phát triển công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Thứ ba, hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp. Thực hiện tự chủ đại học thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng và sự giám sát của xã hội. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ông Lê An Hải, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn nhà trường.

Coi phát triển đội ngũ là nhiệm vụ then chốt, có chính sách thu hút, trọng dụng giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia giỏi. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học thuật thuận lợi để phát triển tài năng.

Thứ tư, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư có trọng tâm cho phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành, tập trung giải quyết các bài toán về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện, năng lượng. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa sản phẩm khoa học vào sản xuất và đời sống.

Thứ năm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Chủ động phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, công nghiệp, năng lượng và các lĩnh vực kinh tế khác để xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho người học.

Mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín của nhà trường trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trường xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên và người học làm việc, học tập, rèn luyện, giải trí. Trường cần tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giúp sinh viên hiểu sâu sắc, trân trọng các giá trị lịch sử, truyền thống của nhà trường, của Đảng, đất nước và dân tộc.

Qua đó, sinh viên có nền tảng để nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên và phát triển toàn diện. Khi ra trường, các em có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao để làm việc hiệu quả, có phẩm chất trung thực, nhân văn, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm với đất nước, xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, cùng tinh thần đoàn kết, sự tâm huyết và khát vọng vươn lên của các thế hệ thầy và trò, Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực năng lượng. Ông kỳ vọng trường sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Công Thương và cả nước.