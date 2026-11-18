Ngày 18/11, tại liên khu dân cư gồm 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Người dân tại xã Tuy Phước chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Người dân phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Liên khu dân cư hiện có 5.405 hộ với 20.657 nhân khẩu. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 đến 62,5 triệu đồng/năm; toàn khu còn 14 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,7%, cả 4 thôn đều được công nhận thôn văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương cần chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng khu dân cư văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường. Trong phát triển kinh tế, cần khai thác tiềm năng nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ và du lịch trải nghiệm; phấn đấu đến hết năm 2027, liên khu dân cư không còn hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao biểu trưng xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân.

Dịp này, đoàn công tác Trung ương trao 50 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai hỗ trợ 240 triệu đồng xây dựng 4 nhà Đại đoàn kết. Các doanh nghiệp hỗ trợ thêm 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở. Đại học Công nghiệp Hà Nội trao tặng 10 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai tặng quà cho xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 thôn nói riêng, xã Tuy Phước và tỉnh Gia Lai nói chung cần biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh hành động, biến khát vọng phát triển thành những kết quả thiết thực, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.