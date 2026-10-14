Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Lễ khánh thành, trao tặng thư viện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Gia Lai

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và đại biểu tham dự buổi lễ

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Quang cảnh lễ khánh thành, trao tặng thư viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành thư viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng các đại biểu với các em học sinh

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn trao tượng trưng 2 tủ sách Kim Đồng cho nhà trường

Đại diện nhà tài trợ trao tượng trưng tủ sách và bộ sách công nghệ cho nhà trường

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Hiện trường có 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ. Năm học 2026-2027, trường có 30 lớp với tổng số 761 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số.

Nhằm góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 2 thư viện tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, với tổng kinh phí 700 triệu đồng. Công trình không chỉ tạo không gian đọc sách thân thiện mà còn bổ sung nguồn học liệu thiết thực, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức, phát triển kỹ năng và hình thành thói quen đọc sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng các đại biểu tham quan thư viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng các đại biểu tham quan thư viện

Các em học sinh tham dự lễ khánh thành và bàn giao tủ sách

Các đơn vị tài trợ cũng tặng nhà trường 2 tủ sách Kim Đồng, mỗi tủ hơn 900 đầu sách với tổng kinh phí 100 triệu đồng; 2 tủ sách Tân Việt trị giá 60 triệu đồng và 10 bộ sách công nghệ bút chấm đọc - học tiếng Anh Tân Việt trị giá 20 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng gửi lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tấm lòng và sự hỗ trợ thiết thực của các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ đã góp phần xây dựng, hoàn thiện thư viện, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức, hình thành thói quen đọc sách, phát triển khả năng tự học và nuôi dưỡng niềm yêu thích khám phá. Đây cũng là nguồn học liệu hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục.