Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới tại Tanzania, tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania và thăm chính thức Nam Phi.
Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip và Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nam Phi Annelie Lotriet, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania và thăm chính thức Nam Phi từ ngày 1-8/10.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-hong-dien-du-dai-hoi-dong-lan-thu-153-cua-lien-minh-nghi-vien-the-gioi-449873.html