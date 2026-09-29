Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chiều 29/9, Tổ công tác số 9 (theo Quyết định số 58 ngày 20/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách đảng bộ xã, phường) do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm với 8 xã: Bình Gia, Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Thiện Long.