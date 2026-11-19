Chiều 18/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã đến dự, chung vui với nhân dân liên khu dân cư 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên biểu dương những kết quả liên khu dân cư đạt được trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân, nhất là việc làm, thu nhập, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh. Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, tạo không gian sinh hoạt, giao lưu, gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng.