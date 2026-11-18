Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại ngày hội. Ảnh: ĐS.

Ngày 18/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại liên khu dân cư 4 thôn: Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Tham dự ngày hội có ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.

Báo cáo tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhân Ân cho biết, liên khu dân cư gồm 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Quảng Vân và Lộc Hạ, được hình thành trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất 8 thôn cũ. Toàn khu có 5.405 hộ với 20.657 nhân khẩu, sinh sống trên diện tích tự nhiên 2.420ha.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tặng quà cho người dân tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: ĐS.

Đây là địa bàn có truyền thống đoàn kết, với sự gắn bó giữa đồng bào các tôn giáo và người dân không theo tôn giáo. Trên địa bàn hiện có 3 tôn giáo lớn gồm Phật giáo, Công giáo và Cao Đài; đồng bào có đạo chiếm hơn 35% dân số. Sự đồng thuận, gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân đã tạo nền tảng thuận lợi để triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Trong năm 2026, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Người dân tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ và làm việc tại các khu công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tại các thôn đạt khoảng 60-62,5 triệu đồng/năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đời sống người dân vẫn còn một số khó khăn do giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, việc làm của một bộ phận lao động chưa ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp và tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp, hợp nhất các thôn, địa bàn rộng, dân số đông cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phối hợp, vận động và tập hợp nhân dân.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên biểu dương những kết quả liên khu dân cư đạt được trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ông đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm khắc phục những hạn chế, giải quyết các vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân, nhất là việc làm, thu nhập, vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, giàu bản sắc. Trong đó, cần chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, đề cao tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm trong cộng đồng.

Cùng với đó, địa phương cần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, khai thác tốt nhà văn hóa, thư viện, sân thể thao để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giao lưu của người dân, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Về phát triển kinh tế, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị cấp ủy, chính quyền chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương; chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái sông Hà Thanh và đầm Thị Nại. Đồng thời, nghiên cứu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trải nghiệm nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: ĐS.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết, tương trợ giúp nhau giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến hết năm 2027, trên địa bàn liên khu dân cư không còn hộ nghèo. Địa phương cần quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 thôn nói riêng, xã Tuy Phước và tỉnh Gia Lai nói chung cần biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh hành động, biến khát vọng phát triển thành những kết quả thiết thực, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương và tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 240 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.