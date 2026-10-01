Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc cử tri Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa trả lời các kiến nghị của cử tri. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Chiều 1/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở các phường Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ, phụ cấp cho cán bộ sau sáp nhập; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; việc thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới; các kỳ thi tuyển sinh; việc đầu tư các cảng cá trên địa bàn...

Bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng, Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành nêu ý kiến về việc chế độ, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập chưa tương xứng với yêu cầu về nhiệm vụ được giao hiện nay. Trong đó, cán bộ, công chức làm công tác đảng, công tác Mặt trận, đoàn thể bị cắt giảm 30% phụ cấp, trong khi khối lượng công việc cấp xã hiện nay là rất lớn.

Bà Trần Thị Hồng Nhung đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ xem xét, bổ sung phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã; trong đó có quy định về phụ cấp 30% đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã.

Hiện nay, Chính phủ đang đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét miễn giảm thuế thu nhập đối với các đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện nhằm khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho học sinh, sinh viên và cán bộ y tế, người bệnh trong bệnh viện đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm. Cử tri và nhân dân phường Hạc Thành đồng tình đề xuất Quốc hội xem xét thống nhất tổ chức thực hiện vấn đề này.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo thay đổi phương án tuyển sinh Đại học năm 2027, theo tinh thần siết phương thức tuyển sinh Đại học để tránh tình trạng nhiễu loạn, lọc ảo và đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Tuy nhiên cử tri đề nghị việc triển khai cần có lộ trình. Mỗi phương thức, phương án tuyển sinh cần được duy trì ổn định tối thiểu từ 3 năm, để tránh gây tâm lý hoang mang, bị động cho phụ huynh, học sinh và các trường trong việc thích ứng với phương án thay đổi của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cử tri phường Hạc Thành đề xuất chưa áp dụng tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2027 trên hệ thống máy tính. Nội dung này cần có thời gian chuẩn bị kỹ, đặc biệt là việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Cùng với việc thay đổi phương thức tuyển sinh Đại học, Bộ cần rút kinh nghiệm, siết chặt kỷ cương, tính nghiêm minh trong việc tổ chức thi theo tinh thần “học thật, thi thật,” đảm bảo công bằng tránh lãng phí khi để xảy ra sai phạm tại các điểm thi như thời gian vừa qua.

Các đại biểu và cử tri tại điểm cầu Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Thắng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hòa Bình, phường Sầm Sơn nêu ý kiến về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố phải trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 29,5% trên tổng mức phụ cấp. Đây là lực lượng thường xuyên sát dân, trực tiếp triển khai và thực hiện nhiều nhiệm vụ tại cơ sở, nhưng mức phụ cấp còn hạn chế trong khi công việc và trách nhiệm ngày càng nhiều.

Bà Thắng đề nghị, các vị đại biểu Quốc hội quan tâm xem xét, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu lại mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp để thu nhập thực nhận của những người trực tiếp làm việc ở thôn, tổ dân phố không bị giảm quá thấp.

Liên quan đến tình trạng xâm thực bờ biển diễn biến phức tạp, cử tri phường Sầm Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, căn cơ, lâu dài nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của xâm thực, bảo vệ không gian đô thị, hạ tầng và sinh kế của người dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu và giao các sở, ngành phối hợp rà soát, giải quyết, trả lời các kiến nghị.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại Hội nghị; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường đối thoại, giải quyết từ cơ sở những vấn đề chính đáng của nhân dân. Đặc biệt trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời tạo dư địa và động lực mới cho phát triển.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để giải quyết theo đúng thẩm quyền và có lộ trình phù hợp. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, những nội dung có thể giải quyết ngay sẽ được các cơ quan chức năng cụ thể hóa; những vấn đề cần có lộ trình, nghiên cứu, xem xét sẽ tiếp tục được xử lý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách và sẽ thông tin tới cử tri trong các lần tiếp xúc cử tri tới đây./.