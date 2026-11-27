Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân đã thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với kiến nghị của cử tri Thanh Hóa gửi đến Quốc hội khóa XVI. Theo đó, 12 nhóm kiến nghị thuộc thẩm quyền của 7 bộ, ngành đã được trả lời, tập trung vào chính sách dân tộc, giáo dục, chế độ đối với giáo viên, hạ tầng viễn thông, quản lý đất đai, phòng chống thiên tai, quốc phòng, giá xăng dầu và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã.

Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thông tin kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 6 bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.

Cử tri các xã Hồi Xuân, Cẩm Tú, Mường Lát và Bá Thước đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách an sinh, giáo dục, chế độ tiền lương, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đầu tư hạ tầng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, cử tri xã Hồi Xuân đề nghị Chính phủ nghiên cứu bổ sung đối tượng học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên và thực tế sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vào diện được miễn, giảm học phí khi theo học đại học, cao đẳng, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận chính sách giáo dục giữa các nhóm dân cư cùng sinh sống trên địa bàn khó khăn.

Cử tri các xã Cẩm Tú, Mường Lát và Bá Thước cùng kiến nghị nghiên cứu mở rộng chính sách phụ cấp công vụ hoặc có cơ chế hỗ trợ thu nhập phù hợp đối với viên chức tại các Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã và người lao động hợp đồng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ cấp xã. Theo cử tri, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng này đảm nhận khối lượng công việc ngày càng lớn, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chung và phục vụ người dân nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp công vụ như cán bộ, công chức. Cử tri đề nghị khảo sát, đánh giá thực tế nhiệm vụ, thu nhập của đội ngũ này, nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thấp hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Liên quan đến tổ chức bộ máy và chế độ đối với cán bộ cấp xã, cử tri xã Mường Lát đề nghị Trung ương hướng dẫn việc thành lập, tách các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã từ Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; hướng dẫn xếp ngạch lương tương đương đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, trong đó có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; xem xét xếp ngạch chuyên viên chính đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và các chức danh tương đương. Cử tri đồng thời kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp cửa khẩu Tén Tằn, xã Mường Lát thành cửa khẩu chính, tiến tới cửa khẩu quốc tế, tạo thuận lợi cho giao thương, thông quan hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cử tri xã Bá Thước đề nghị tiếp tục mở rộng hệ thống camera giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện, xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh; công khai, chuẩn hóa quy trình dừng phương tiện, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện tại địa phương nơi cư trú; rà soát, điều chỉnh và phân hóa mức xử phạt theo tính chất, mức độ vi phạm, lỗi và hậu quả thực tế, bảo đảm tính răn đe nhưng phù hợp hơn với điều kiện kinh tế của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương xem xét giải quyết theo đúng quy định, báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh để trả lời cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; khẳng định các ý kiến phản ánh sát thực tiễn, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội và chính quyền các cấp. Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.